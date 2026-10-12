Obrazy, które tworzy na domach Arkadiusz Andrejkow, inspirowane są dawnymi fotografiami, mieszkańcami i historią miejscowości Kosierady Wielkie. Najnowsze prace dołączają do tych, które artysta wykonał już w poprzednich latach. Drewnale przypominają przeszłość wsi, jednocześnie nadając jej przestrzeni wyjątkowy charakter i powiększając walory turystyczne regionu. Jak podobają Wam się stworzone prace?
W powiecie sokołowskim powstają drewnale. Artysta Arkadiusz Andrejkow maluje obrazy na ścianach drewnianych domów
2026-10-12 8:53
Wieś Kosierady Wielkie na terenie gminy Sokołów Podlaski staje się coraz piękniejsza. Wszystko za sprawę tzw. drewnali, czyli drewnianych murali, które tworzy w tej niewielkiej miejscowości artysta Arkadiusz Andrejkow. Na ścianach znajdujących się tam drewnianych domów, pojawiają się podobizny mieszkańców.