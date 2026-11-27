21 listopada policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KMP w Siedlcach sierż. Hubert Okniński i sierż. Marcin Pałdyna pełnili służbę na terenie miasta. Około godziny 18.00, dyżurny skierował ich na ulicę Starowiejską, gdzie zgłoszono ogień wydobywający się z komina.

- Po przyjeździe na miejsce policjanci zauważyli na dachu budynku mężczyznę, który próbował samodzielnie ugasić pożar sadzy w kominie. W pewnym momencie, gdy funkcjonariusze wchodzili na teren posesji, 51-latek stracił równowagę i zaczął zsuwać się z dachu. Policjanci natychmiast podbiegli i złapali spadającego mężczyznę, w znacznym stopniu amortyzując jego upadek. Następnie udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Okazało się, że dzięki szybkiej reakcji i działaniu policjantów mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i nie było konieczności przewiezienia go do szpitala - informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Na miejscu interweniowali również strażacy, którzy ugasili palącą się sadzę w przewodzie kominowym. Wstępnie ustalili, że do zdarzenia doszło z powodu braku odpowiedniej konserwacji przewodów kominowych.