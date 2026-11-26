– Wczoraj, 25 listopada, po godzinie 18:00 na odcinku autostrady A2 w rejonie Słuchocina doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego, w którym zginął mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że 69-letni kierowca Seata zatrzymał swój pojazd na pasie awaryjnym, a następnie wysiadł z auta i wyszedł na jezdnię. W pewnym momencie mężczyzna znalazł się bezpośrednio na torze jazdy nadjeżdżającej Skody, którą kierowała 43-letnia kobieta. W wyniku potrącenia 69-latek poniósł śmierć na miejscu. Kierująca Skodą została przewieziona do szpitala. – informuje st. asp. Monika Księżopolska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Wypadek spowodował wczoraj duże utrudnienia w ruchu na autostradzie A2 na trasie z Siedlec w stronę Warszawy. Przez kilka godzin kierowcy musieli korzystać z objazdu wytyczonego drogą krajową nr 92.

Dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii wyjaśniają teraz policjanci pod nadzorem prokuratora. Rodzinie zmarłego mężczyzny składamy wyrazy współczucia.