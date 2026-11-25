– Szczegóły będą znane dopiero jutro. Mogę jednak potwierdzić, że znaleziono ciała dwóch mężczyzn w aucie w lesie, w miejscowości Słuchocin. – powiedziała nam st. asp. Monika Księżopolska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Na miejscu, pod nadzorem prokuratora nadal pracują służby. Policjanci ustalają tożsamość obu mężczyzn i szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do ich śmierci. Z docierających do nas nieoficjalnych informacji wynika, że zmarli mężczyźni mieli 28 i 35 lat. Ich rodzinom składamy wyrazy współczucia.