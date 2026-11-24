Wojskowe Centrum Rekrutacji zachęca mieszkańców Siedlec, powiatów siedleckiego, łosickiego i sokołowskiego do wstępowania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. 27 dni szkolenia podstawowego na które aktualnie trwa rekrutacja to intensywny czas nauki i praktycznych zajęć. Uczestnicy poznają podstawy taktyki, zasady posługiwania się bronią, udzielania pierwszej pomocy, regulaminy wojskowe oraz zasady współdziałania w zespole. Nie zabraknie również zajęć sprawdzających sprawność fizyczną i umiejętność działania w wymagających warunkach. Szkolenie kończy się egzaminem oraz uroczystą przysięgą wojskową.

Warto podkreślić, że realizacja DZSW wiąże się nie tylko ze zdobywaniem nowych kompetencji. Za czas szkolenia podstawowego przysługuje uposażenie wynoszące 6500 zł brutto za miesiąc. Wojsko zapewnia również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie.

Szkolenie w Siedlcach – warto wybrać lokalnie!

Przyszłoroczne szkolenia podstawowe będą organizowane w jednostkach wojskowych w różnych częściach Polski. Kandydaci będą mogli wybrać miejsce szkolenia spośród dostępnych propozycji. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Siedlcach szczególnie zachęca do składania wniosków na szkolenie w 18. Siedleckim batalionie dowodzenia, które planowane jest na 18 stycznia – 13 lutego. Nie warto odkładać formalności na ostatnią chwilę. Szkolenie poprzedzone jest badaniami lekarskimi i psychologicznymi.

A co po 27 dniach? To dopiero początek możliwości!

Ukończenie szkolenia podstawowego DZSW otwiera drogę do kontynuowania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w ramach, trwającego do 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego, ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej, a także wyboru innych form służby, takich jak w Wojskach Obrony Terytorialnej czy aktywnej rezerwie. Szczegółowych informacji dotyczących naboru, warunków powołania i terminów szkolenia udziela Wojskowe Centrum Rekrutacji w Siedlcach pod numerami telefonów: 261 351 312 oraz 261 351 332. Informacje o rekrutacji dostępne są również na portalu www.zostanzolnierzem.pl.

Źródło: inf. pras. st. kpr. Olga Skrzek, podoficer WCR Siedlce