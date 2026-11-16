Będzie nowa impreza sportowa w Siedlcach! Bieg MKL Siedlecka Nocna Dycha wystartuje w maju 2027 roku

Sport, Światło Miasto

Jak podkreślają organizatorzy, impreza opiera się na trzech filarach: Sport, Światło, Miasto. Pomysł na organizację nocnego biegu wziął się z chęci połączenia tego, co w bieganiu lubią najbardziej: sportowych emocji, spotkań z ludźmi i odkrywania dobrze znanych miejsc z nowej perspektywy.

– Wszystkie wydarzenia wieczorne mają sobie jakąś magię. My to zobaczyliśmy na przykładzie Otyliady, którą już od dwóch lat realizujemy w Parku Wodnym. To nocne pływanie przyciąga wielu obserwatorów, uczestników niestety nie za dużo, bo mamy ograniczenia lokalowe... Natomiast gdzieś ta idea nocnego biegu kiełkowała w nas już od dłuższego czasu. Fajnie, że udało się połączyć tak doświadczone organizacje w organizowaniu takich imprez. Udało się też pozyskać poważnego sponsora, bo obecnie bez wsparcia sponsorów niewiele się uda zrobić. Mam nadzieję, że będzie to wydarzenie, które na stałe zagości w kalendarzu imprez sportowych Miasta Siedlice, ale także i regionu. Bo staramy się kierować tę imprezę do bardzo szerokiej grupy, zarówno tych, którzy biegają profesjonalnie, jak i do tych, którzy swoją przygodę z bieganiem dopiero zaczynają. – powiedział nam Dariusz Cegiełkowski, prezes zarządu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.

Bieg główny, biegi drużynowe i biegi dla dzieci

MKL Siedlecka Nocna Dycha ma połączyć emocje biegu ulicznego z widowiskową oprawą świetlną, dopingiem, punktami kibicowania, muzyką i energią miasta po zmroku. Start i meta biegu zlokalizowane zostaną na stadionie lekkoatletycznym Ośrodka Sportu ARMS. Biegacze będą rywalizować na dystansie 10 km ulicami miasta, na jednej pętli, trasa będzie miała atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Zanim na trasę wyruszą uczestnicy Nocnej Dychy, stadion będzie należał do dzieci! Od godziny 18:00 rozegrany zostanie Kids Run – biegi dla najmłodszych, z prawdziwym startem, dopingiem i radością na mecie.

W ramach biegu organizatorzy zapraszają również do udziału w Business Cup – rywalizacji drużynowej firm, instytucji, zakładów pracy. To okazja, żeby zrobić coś razem poza pracą, spotkać się na starcie i powalczyć o wspólny wynik.

Kiedy i gdzie ruszą zapisy?

Zapisy na pierwszą edycję MKL Siedleckiej Nocnej Dychy wystartują online w piątek 27 listopada, w Black Weekend (27-29 listopada). Z tej okazji organizatorzy zapowiadają niespodzianki dla osób, które zapiszą się na bieg właśnie w tym terminie. Więcej szczegółów dotyczących MKL Siedleckiej Nocnej Dychy można znaleźć na stronie: nocnadycha.siedlce.pl – tam będą też trwały zapisy. Aktualne informacje o biegu będzie można znaleźć także na Facebooku: https://www.facebook.com/NocnaDychaSiedlce.

– Naszą ambicją jest zbudowanie rozpoznawalnego wydarzenia o ponadregionalnym charakterze, które przyciągnie do Siedlec uczestników z różnych części Polski i na stałe wpisze się w kalendarz biegowy. Idąc krok dalej, łączymy MKL Siedlecką Nocną Dychę i Bieg Jacka w Grand Prix Siedlec – wspólny cykl dla tych, którzy mają ochotę na więcej biegania w naszym mieście. – mówi Sylwia Kacprzak z Fundacji Ultramaratonu Nadbużańskiego.

Grand Prix Siedlec zakłada ukończenie dwóch biegów: Nocnej Dychy na dystansie 10 km oraz wybranego dystansu podczas Biegu Jacka – 5 km lub półmaratonu. Do wyboru będą więc dwa warianty wyzwania:

10 km + 5 km

10 km + półmaraton

O zwycięstwie zadecyduje najniższy sumaryczny wynik z obu biegów. Zwycięzcy cyklu zostaną nagrodzeni podczas dekoracji po Biegu Jacka.

Charytatywny wymiar wydarzenia

Organizatorzy pragną również, żeby energia MKL Siedleckiej Nocnej Dychy przełożyła się na konkretną pomoc. Dlatego udział każdego zawodnika w biegu na 10 km będzie miał dodatkowe znaczenie. Z każdego pakietu biegu głównego 10 zł zostanie przekazane dla podopiecznych Fundacji MKL Dzieciom.