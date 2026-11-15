Mińsk Mazowiecki: Kolejna tragedia na torach, nie żyje 49-latek!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-11-15 16:58

Tragiczna seria wypadków na torach w naszym regionie. W piątek zginął 17-latek, w niedzielę 49-letni mężczyzna.

Fragment torów kolejowych przy peronie w słońcu. O wypadkach w regionie przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Magda Szewczuk

W ciągu zaledwie dwóch dni do dwóch śmiertelnych zdarzeń na torach doszło na terenie powiatu mińskiego. W piątek ( 13 listopada) w Mrozach zginął 17-latek .

Kolejny tragiczny wypadek miał miejsce w niedzielę ( 15 listopada) w Mińsku Mazowieckim. Tuż po godz. 4.00 rano służby powiadomiono o zdarzeniu w rejonie ul. Kolejowej.

- 49-letni mężczyzna przechodził w niedozwolonym miejscu przez tory. Został potrącony przez pociąg relacji Siedlce – Warszawa Zachodnia. Mężczyzna zginął na miejscu. Czynności na miejscu zdarzenia wykonano pod nadzorem prokuratora. - informuje mł. asp. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Policjanci ustalili, że maszynista pociągu był trzeźwy. Służby będą wyjaśniały szczegółowo wszystkie okoliczności zdarzenia.

Przeczytaj także:

 

ROLKI

wypadek na torach
pociąg
śmierć na torach
mińsk mazowiecki