Mińsk Mazowiecki: Kolejna tragedia na torach, nie żyje 49-latek!

W ciągu zaledwie dwóch dni do dwóch śmiertelnych zdarzeń na torach doszło na terenie powiatu mińskiego. W piątek ( 13 listopada) w Mrozach zginął 17-latek .

Kolejny tragiczny wypadek miał miejsce w niedzielę ( 15 listopada) w Mińsku Mazowieckim. Tuż po godz. 4.00 rano służby powiadomiono o zdarzeniu w rejonie ul. Kolejowej.

- 49-letni mężczyzna przechodził w niedozwolonym miejscu przez tory. Został potrącony przez pociąg relacji Siedlce – Warszawa Zachodnia. Mężczyzna zginął na miejscu. Czynności na miejscu zdarzenia wykonano pod nadzorem prokuratora. - informuje mł. asp. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Policjanci ustalili, że maszynista pociągu był trzeźwy. Służby będą wyjaśniały szczegółowo wszystkie okoliczności zdarzenia.