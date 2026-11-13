W weekend rusza lodowisko w Mińsku Mazowieckim

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-11-13 14:49

Wielbiciele jazdy na łyżwach w końcu się doczekali, od 14 listopada będzie można korzystać ze sztucznego lodowiska w Mińsku Mazowieckim.

Nogi osoby w czarnych łyżwach na lodowisku w Mińsku Mazowieckim. O nowym sezonie informuje Eska Siedlce.
Autor: Mariakray/ Pixabay.com

- Zima zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza tylko jedno – najwyższy czas ponownie założyć łyżwy! Już 14 listopada 2026 r. ponownie otwieramy Lodowisko Miejskie i rozpoczynamy nowy sezon łyżwiarski 2026/2027! Przed nami miesiące pełne zimowych emocji, dobrej zabawy, sportowych wyzwań i niezliczonych okrążeń na lodzie! Niezależnie od tego, czy na łyżwach czujesz się jak ryba w wodzie, czy dopiero stawiasz pierwsze kroki na lodzie – znajdzie się miejsce dla każdego! Zabierz rodzinę, znajomych, drugą połówkę i wpadajcie wspólnie rozpocząć z nami kolejny sezon – informuje MOSiR w Mińsku Mazowieckim.

14 LISTOPADA 2026 (SOBOTA)

  • Lodowisko Miejskie MOSiR
  • ul. Wyszyńskiego 56, Mińsk Mazowiecki

ŚLIZGI OGÓLNODOSTĘPNE:

  • 14:00–15:30
  • 16:00–17:30
  • 18:00–19:30
  • 20:00–21:30
Otwarcie lodowiska w Mińsku Mazowieckim 2026
Autor: MOSiR Mińsk Maz./ Facebook
 

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