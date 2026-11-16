Rozbił namiot w środku lasu – okazało się, że jest poszukiwany przez policję!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-11-16 10:10

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna ukrywał się w namiocie w lesie.

Namiot w lesie
Autor: wirestock/ Freepik.com Nocowanie w lesie. Kiedy i w jakich przypadkach jest dozwolone?

Dyżurny węgrowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego mieszkańca powiatu, który podczas spaceru w lesie zauważył rozbity namiot. Zgłaszający, podejrzewając, że może przebywać tam, ktoś kto potrzebuje pomocy powiadomił służby.

- Policjanci, którzy przyjechali we wskazane miejsce potwierdzili fakt, że w namiocie przebywa mężczyzna. Po sprawdzeniu jego danych okazało się, że 36-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego jest osobą poszukiwaną w celu odbycia ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego – informuje st. asp. Monika Księżopolska z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

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