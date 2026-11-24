– Drogie Panie, po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Was na kobiece spotkanie w wydaniu kinowym! Tym razem do obejrzenia film „Violetta Villas”. To opowieść o kobiecie, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać... Biografia najsłynniejszej w historii polskiej divy muzycznej, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas, opowiedziana z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. – zapowiada Aleksandra Lesik, specjalistka ds. marketingu w NoveKino Siedlce.