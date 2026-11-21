– Przygotujcie się na filmowy maraton, podczas którego ponownie rozbudzą się wszystkie emocje! Prosiliście o powrót Sagi Zmierzch – spełniamy Wasze życzenie! Już w piątek, 27 listopada o godz. 20:00, zapraszamy na wyjątkową noc z jedną z najbardziej kultowych serii filmowych ostatnich lat. – zapowiada Aleksandra Gołoś, kierownik Kina Helios Siedlce.

Autor: Helios Siedlce/ Facebook

Na wielkim ekranie będzie można zobaczyć wszystkie pięć części ekranizacji bestsellerowych powieści Stephenie Meyer. To doskonała okazja, by ponownie zanurzyć się w świecie pełnym tajemnic, niebezpieczeństw, namiętności i miłości, dla której nie istnieją żadne granice. Wrócimy do Forks, gdzie losy zwyczajnej nastolatki Belli Swan (Kristen Stewart) splatają się z życiem tajemniczego wampira Edwarda Cullena (Robert Pattinson). Ich niezwykłe uczucie rozpoczyna historię, która wciąga bez reszty i nie pozwala pozostać obojętnym. Romantyczne chwile, trudne wybory, niebezpieczna rywalizacja i starcia, od których trudno oderwać wzrok – wszystko to czeka na Was podczas jednej niezapomnianej nocy!

Pięć filmów. Jedna noc. Niezliczone emocje! Podczas maratonu zobaczymy:

ZMIERZCH

SAGA ZMIERZCH: KSIĘŻYC W NOWIU

SAGA ZMIERZCH: ZAĆMIENIE

SAGA ZMIERZCH: PRZED ŚWITEM – CZĘŚĆ 1

SAGA ZMIERZCH: PRZED ŚWITEM – CZĘŚĆ 2

START: 27 listopada 2026 r., godz. 20:00

META: 28 listopada 2026 r., około godz. 7:10

– Niezależnie od tego, czy doskonale pamiętacie każdą scenę, czy dopiero chcecie odkryć fenomen tej historii – ten maraton jest właśnie dla Was! Zabierzcie przyjaciół, przygotujcie się na nieprzespaną noc i przeżyjcie ponownie historię, która udowodniła, że prawdziwa miłość potrafi pokonać nawet największe przeciwności. Niech Forks znów stanie się Waszym domem! Widzimy się w kinie Helios Siedlce. – zachęca Ola Gołoś.

Czy jesteście gotowi na całą noc ze Zmierzchem? 🩸🧛