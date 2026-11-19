W ramach akcji uczestnicy mogli skorzystać z pomiaru zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera, wykonać pomiar ciśnienia tętniczego, a także zapoznać się ze skutkami palenia dzięki materiałom i pomocom edukacyjnym, w tym walizce edukacyjnej oraz lalce Palaczce. Dostępne były również porady farmaceutyczne, wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia oraz testy pozwalające ocenić stopień uzależnienia od tytoniu i motywację do rzucenia palenia.

Wydarzenie było okazją do rozmów, zdobycia praktycznej wiedzy i uświadomienia sobie, jak duży wpływ na zdrowie ma rezygnacja z nałogu.

Wspólna inicjatywa Szpitala i Sanepidu to kolejny przykład działań na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki chorób, przypominający, że każdy moment jest dobry, by podjąć decyzję o życiu bez papierosów.