– Drodzy widzowie, w związku z dużą ilością zapytań o film „Camino dla opornych” mamy przyjemność poinformować, że udało nam się zorganizować seanse w dniach 22 i 23 listopada (niedzielę i poniedziałek) o godz. 15.30! Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, ponieważ jest to najprawdopodobniej jedyna okazja do obejrzenia tego filmu na wielkim ekranie! – informuje Aleksandra Lesik, specjalista ds. marketingu w NoveKino Siedlce.
O czym jest film?
„Camino dla opornych” to francuski komediodramat inspirowany prawdziwą historią, opowiadający o wspólnej wędrówce zagubionego nastolatka i nauczycielki po życiowych przejściach szlakiem św. Jakuba. Najgorszy duet na najlepszym szlaku Europy i pielgrzymka, która wymknęła się spod kontroli. Tak naprawdę to opowieść o poszukiwaniu drogi do samego siebie...
Więcej informacji na stronie internetowej kina: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=20462