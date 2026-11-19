– Drodzy widzowie, w związku z dużą ilością zapytań o film „Camino dla opornych” mamy przyjemność poinformować, że udało nam się zorganizować seanse w dniach 22 i 23 listopada (niedzielę i poniedziałek) o godz. 15.30! Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, ponieważ jest to najprawdopodobniej jedyna okazja do obejrzenia tego filmu na wielkim ekranie! – informuje Aleksandra Lesik, specjalista ds. marketingu w NoveKino Siedlce.