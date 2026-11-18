– To było wydarzenie pełne emocji, pasji i niezwykłej kreatywności. Tegoroczny temat przewodni – „Archetyp mitu – moda jako opowieść” – sprawił, że pokaz zamienił się w prawdziwy spektakl! Na wybiegu mogliśmy podziwiać niezwykle przemyślane, symboliczne sylwetki, które w nowoczesny i artystyczny sposób opowiadały dawne historie. Kunszt krawiecki oraz odwaga w łączeniu form i tkanin zrobiły na nas ogromne wrażenie! Z ogromną dumą i radością informujemy, że w gronie nagrodzonych nie zabrakło reprezentantek naszej szkoły! Oliwia Rafałek, uczennica klasy 4TE, zdobyła zaszczytne wyróżnienie! Kreacja Oliwii – pełna wrażliwości i kobiecej siły – absolutnie zachwyciła jury. Projekt Oliwii na wybiegu zaprezentowała piękna modelka Joanna Błońska, uczennica klasy 4TB. – informuje kadra Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Siedlcach, tzw. „Budowlanki”.

Jak wyglądała suknia zaprojektowana przez uczennicę szkoły i zaprezentowana konkursowemu jury, można zobaczyć na zdjęciach w naszej galerii. Za swoją pracę konkursową Oliwia zdobyła nagrodę specjalną – maszynę do szycia o wartości 1000 zł, która z pewnością pomoże jej realizować kolejne, oryginalne wizje projektowe.

Obu młodym Siedlczankom serdecznie gratulujemy udanego pokazu w finale ogólnopolskiego konkursu i życzymy im wielu kolejnych sukcesów w świecie mody!