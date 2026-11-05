Kolejny sukces siedleckich lekarzy! Dwa projekty wojewódzkiego szpitala w Siedlcach w finale ogólnopolskiego konkursu „Zdrowa Przyszłość – INSPIRACJE 2026”!

Do ścisłego grona Laureatów nominowany został projekt autorstwa dr n. med. Joanny Kozłowiec, zastępcy dyrektora Siedleckiego Centrum Onkologii oraz Tomasza Araszkiewicza – członka zarządu szpitala, pt. „Nowoczesny szpital liderem zdrowia publicznego i lokalnej integracji. Razem w jednym celu – dla zdrowia, dla nadziei, dla życia”.

Do finału zakwalifikował się również projekt autorstwa dr. n. med. Piotra Kani, ordynatora Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej oraz dr. hab. n. med. Grzegorza Szewczyka – ordynatora Oddziału Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, pt. „Jeden pacjent – Jedna hospitalizacja. Wielodyscyplinarna chirurgia robotyczna przyszłości”.

W uroczystej gali wręczenia nagród, w imieniu zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, uczestniczyła Magdalena Sałata, członkini zarządu.

Konkurs „Zdrowa Przyszłość – INSPIRACJE” promuje innowacyjne rozwiązania, inicjatywy i osiągnięcia, które przyczyniają się do podnoszenia jakości opieki medycznej, rozwoju profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony środowiska.

Gratulujemy lekarzom i pracownikom siedleckiego szpitala i życzymy im dalszych sukcesów w życiu zawodowym!