Sukces siedleckiego zespołu lekarzy w konkursie „Eskulapy Mazowsza” 2026!

Konkurs Eskulapy Mazowsza już po raz piąty

Jak wyjaśniają organizatorzy, organizowany od kilku lat Konkurs „Medyczne Wydarzenie Roku – Eskulapy Mazowsza” jest doskonałą okazją do uhonorowania pracy lokalnych medyków i zaprezentowania ich osiągnięć, mimo wyzwań, z jakimi na co dzień mierzy się sektor ochrony zdrowia.

– W dotychczasowych edycjach wojewódzkie podmioty lecznicze zgłosiły ponad 70 medyków oraz ponad 30 wydarzeń medycznych. To dowód na wysoki poziom opieki zdrowotnej w mazowieckich szpitalach wojewódzkich, które mogą pochwalić się licznymi osiągnięciami w różnych dziedzinach medycyny oraz wybitnymi specjalistami reprezentującymi różne zawody medyczne. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i życzę dalszych sukcesów – mówi marszałek Adam Struzik.

Tegoroczne wydarzenie było okazją do docenienia wiedzy, doświadczenia i zaangażowania tych Mazowszan, którzy każdego dnia przyczyniają się w środowisku lokalnym do rozwoju medycyny i podnoszenia jakości opieki nad pacjentami.

– Laureaci konkursu pokazują, że innowacyjność w medycynie rodzi się z ciężkiej pracy, współpracy i nieustannego poszukiwania lepszych metod leczenia. To dzięki takim specjalistom i zespołom wojewódzkie podmioty lecznicze należą do liderów rozwoju ochrony zdrowia – podkreśla Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Najlepsi medycy na Mazowszu – nagrodzeni!

W kategorii „Osobowość medyczna roku” zwyciężył dr n. med. Paweł Baranowski z Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. – specjalista neurochirurgii i chirurgii kręgosłupa. W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „Stocer'' im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie pełni funkcję dyrektora medycznego.

– specjalista neurochirurgii i chirurgii kręgosłupa. W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „Stocer'' im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie pełni funkcję dyrektora medycznego. „Lekarzem roku” została dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Jest specjalistą psychiatrą, psychoterapeutą, specjalistą terapii środowiskowej. Kieruje Centrum Zdrowia Psychicznego I w Pruszkowie.

Jest specjalistą psychiatrą, psychoterapeutą, specjalistą terapii środowiskowej. Kieruje Centrum Zdrowia Psychicznego I w Pruszkowie. Tytuł „Medyka roku” otrzymała dr n. przyr. Hanna Żarnowska-Prymek z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie – diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej. Jest kierownikiem Pracowni Parazytologii w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.

– diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej parazytologii medycznej. Jest kierownikiem Pracowni Parazytologii w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. Tytuł „Wschodzącej nadziei medycyny” otrzymała mgr psychologii Dominika Marietta Godlewska-Gnaś ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – psycholog w trakcie specjalizacji z psychoterapii uzależnień.

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– Konkurs to nie tylko docenienie wojewódzkich podmiotów leczniczych, ale także pokazanie mieszkańcom, jak wysoki poziom leczenia oferują. To miejsca, w których doświadczenie i wiedza specjalistów idą w parze z nowoczesnymi technologiami, innowacyjnymi metodami terapii oraz stałym podnoszeniem jakości opieki nad pacjentami – zaznacza radny województwa Paweł Obermeyer, przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Osiągnięcia medyczne roku zdobyli m.in. Siedlczanie!

Za „Osiągnięcie medyczne roku – medycyna zabiegowa” uznano pierwsze w Polsce w pełni robotyczne całkowite wytrzewienie miednicy wykonane przez zespół wielospecjalistyczny u pacjentki z rakiem szyjki macicy w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

To przełomowe osiągnięcie pokazuje, jak wiele można dokonać dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Połączenie ich wiedzy i doświadczenia, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii w leczeniu pacjentów, może przynieść znakomite rezultaty.

Zespół operujący tworzyli:

dr hab. n. med. Grzegorz Szewczyk – ginekolog onkolog,

– ginekolog onkolog, dr n. med. Piotr Kania – specjalista urolog, FEBU,

– specjalista urolog, FEBU, dr n. med. i n. o zdr. Rafał Karwowski – ginekolog,

– ginekolog, Jakub Biedrzycki – urolog,

– urolog, Krzysztof Kicki – chirurg onkolog,

– chirurg onkolog, Monika Koziestańska – instrumentariuszka,

– instrumentariuszka, Wiktoria Sowa – instrumentariuszka,

– instrumentariuszka, Monika Przybysz-Jastrzębska – anestezjolog,

– anestezjolog, Mateusz Błoński – anestezjolog,

– anestezjolog, Natalia Kozułko – pielęgniarka anestezjologiczna.

Natomiast nagrodę w kategorii „Osiągnięcie medyczne roku – medycyna zachowawcza” otrzymał projekt robotycznej diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w MCN w Zagórzu.

Wyróżnienia i medale Pro Masovia

W tym roku kapituła konkursu postanowiła przyznać aż sześć wyróżnień. Otrzymali je:

zespół wykonujący enteroskopię – endoskopię jelita cienkiego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu;

zespół wykonujący leczenie biologiczne przewlekłego zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa (PZZzPN) w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.;

mgr pielęgniarstwa Renata Wojtczak z Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie;

z Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie; lek. Rafał Drobot z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie;

z Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie; mgr Łukasz Wroński, psycholog z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;

psycholog z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie; lek. Joanna Litewka z Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Z kolei pamiątkowe Medale PRO MASOVIA otrzymali mgr Halina Adamczyk, pielęgniarka z Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” oraz dr n. med. Piotr Kania z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach.

Ponadto dyplomy uznania otrzymały osoby i zespoły zgłoszone w ramach V edycji konkursu „Medyczne Wydarzenie Roku”. Wśród nich byli Siedlczanie:

dr n. med. Piotr Kania – w kategorii „Osobowość Medyczna Roku”,

– w kategorii „Osobowość Medyczna Roku”, dr n. med. Agata Włodek – w kategorii „Lekarz Roku”,

– w kategorii „Lekarz Roku”, lek. Radosław Gortych – w kategorii „Wschodząca Nadzieja Medycyny”,

– w kategorii „Wschodząca Nadzieja Medycyny”, lic. Dorota Kaczorowska-Szostek – w kategorii „Medyk Roku”.

Pozostali uhonorowani to: prof. dr hab. n. med. Karolina Dżaman, dr n. med. Joanna Samotyjek, prof. zw. dr hab. n. med. Kamal Morshed, dr n. med. Jacek Kowalski, lek. Piotr Hartmann, lek. Elżbieta Przepiórka, dr n. med. Ewa Bres-Niewada, dr n. med. Stanisław Zamecki, lek. Maria Teodora Kapuśniak, mgr Anna Gutowska, Sylwia Kamińska, mgr Anna Żyła, lek. Agata Warchoł, lek. Anna Dunalska, lek. Anna Żarek-Starzewska, zespół wykonujący „Flash Navigation with 7D Technology” w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji” STOCER” Sp. z o.o., zespół zaangażowany w uruchomienie Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku oraz zespół tworzący bazę zabiegową na potrzeby rehabilitacji w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji ”STOCER” Sp. z o.o.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Źródła: inf. pras. UMWM, mazovia.pl, Mazowiecki Szpital Wojewódzki im św Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o o