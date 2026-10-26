Wysoka dotacja unijna na remonty dróg i budowę III etapu ścieżek pieszo-rowerowych w Siedlcach

– Widzimy sami jak obecność Polski w Unii Europejskiej przyspiesza rozwój, szczególnie rozwój naszego regionu, który był zawsze nieco opóźniony, Polska B. Dzięki temu wsparciu możemy modernizować samorządy, przebudowywać ulice. Cieszę się z tego, że też mogę mieć w tym swój udział. – podkreśla Krzysztof Chaberski, radny Sejmiku Mazowsza.

Tytuł projektu, na który samorząd miasta Siedlce pozyskał dotację z Unii Europejskiej, to „Budowa infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie miasta Siedlce”. Całkowita wartość zadania wynosi dokładnie 16 071 288,63 PLN, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 13 660 595,30 PLN. Przedsięwzięcie uzyskało wsparcie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 (Działanie 3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Infrastruktura rowerowa i piesza).

– Bardzo często mówimy o tym, jak zanieczyszczone jest nasze powietrze. I żeby o nie dbać, powinniśmy też przygotować infrastrukturę. Dlatego ścieżki rowerowe w Siedlcach są bardzo ważne, ale z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że coraz więcej osób po prostu lubi jeździć rowerem, przesiada się na rower. Bo z jednej strony to jest ruch, który sprzyja zdrowiu, ale z drugiej strony także dbanie o środowisko. I dlatego ponad 13 mln 600 tysięcy złotych posłuży w mieście na połatanie ścieżek tam, gdzie ich brakuje, ale też i wybudowanie części nowych. – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

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Jak wyjaśniają pracownicy Urzędu Miasta Siedlce, celem projektu jest wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej, a także poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Siedlec oraz całego obszaru funkcjonalnego miasta. Zintegrowanie ścieżek rowerowych ma umożliwić sprawne i swobodne przemieszczanie się, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę powiązań infrastrukturalnych.

– Część ścieżek powstanie nowych, a część zmodernizujemy według standardów określonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny udało nam się pozyskać to wsparcie. Będzie to z korzyścią przede wszystkim dla mieszkańców miasta Siedlce i osób, które będą do nas przyjeżdżały. – mówi Dariusz Stopa, zastępca prezydenta Siedlec.

To już trzeci etap budowy ścieżek pieszo-rowerowych w mieście. Inwestycja ma być realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dlatego jej wykonanie zaplanowano na lata 2027-2028. W przyszłym roku wykonany ma zostać projekt, a w kolejnym ma się rozpocząć budowa. Planowane prace budowlane będą polegać na rozbudowie układu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ciągu ulic: Popiełuszki, PTTK/Wintera, Jana Pawła II, Broniewskiego/Granicznej, Rynkowej/Czerwonego Krzyża, Sokołowskiej (od ul. Mieszka do ronda Deyny), Daszyńskiego (od ul. Warszawskiej do ul. Hłasko) oraz 3 Maja (od ul. Floriańskiej do ul. Brzeskiej).

– To ważna inwestycja, poprawiająca infrastrukturę rowerową w naszym mieście. Otrzymaliśmy ponad 13,6 mln zł dofinansowania do projektu, który połączy m.in. ulicę Garwolińską z siedleckim zalewem i dalej siedlecki zalew z przystankiem Siedlce Zachodnie, czyli wykonamy ścieżki rowerowe na dosyć wąskiej ulicy Daszyńskiego. Wykonamy również brakujące ciągi rowerowe na ulicach Rynkowej, Czerwonego Krzyża i Granicznej. Poprawimy istniejącą infrastrukturę rowerową na ulicy Jana Pawła II, czyli ten zapadający się już ciąg pieszo-rowerowy przy naszym miejskim stadionie. Są to takie ciągi rowerowe, na które mieszkańcy oczekują, i na które też narzekają ze względu na istniejący obecnie stan tej infrastruktury. – wymienia Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, w ramach projektu w Siedlcach pojawi się też osiem liczników rowerowych z czujnikami podczerwieni i specjalistyczne oprogramowanie. Te urządzenia mają działać niezależnie od trudnych warunków pogodowych. Dodatkowo, dzięki zasilaniu fotowoltaicznemu z baterią buforową, nie trzeba będzie ich podłączać do sieci elektrycznej. Energooszczędne liczniki zostaną zamontowane na słupach i latarniach w mieście.