Wkrótce ruszy remont odcinka ul. Armii Krajowej w Siedlcach

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-21 11:56

Remont fragmentu ulicy Armii Krajowej od ronda św. Andrzeja Boboli w stronę dworca PKP w Siedlcach ma zostać przeprowadzony jeszcze w 2026 roku. Będzie tam wykonana nowa nawierzchnia. Na inwestycję siedlecki samorząd pozyskał dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego wynoszące ćwierć miliona złotych.

Ulica Armii Krajowej w Siedlcach z widocznym przystankiem. O planowanym remoncie drogi przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Tomasz Hapunowicz Prezydent Siedlec/ Facebook

– Podpisaliśmy umowę na remont nawierzchni ulicy Armii Krajowej. Już wkrótce zyskamy tam nowy, równy asfalt, co znacznie poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Całkowity koszt prac wynosi 492 000 zł, z czego aż 250 tys. zł pokryje pozyskane dofinansowanie. Nowa nawierzchnia ma być gotowa do końca grudnia. – informuje Tomasz Hapunowicz, prezydent Siedlec.

Dotację na ten cel samorząd pozyskał z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych – „Mazowsze pomaga”. Remont ma zostać wykonany na fragmencie ulicy, wiodącym od ronda św. Andrzeja Boboli na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza, aż do dworca PKP.

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