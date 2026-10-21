Wkrótce ruszy remont odcinka ul. Armii Krajowej w Siedlcach

– Podpisaliśmy umowę na remont nawierzchni ulicy Armii Krajowej. Już wkrótce zyskamy tam nowy, równy asfalt, co znacznie poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Całkowity koszt prac wynosi 492 000 zł, z czego aż 250 tys. zł pokryje pozyskane dofinansowanie. Nowa nawierzchnia ma być gotowa do końca grudnia. – informuje Tomasz Hapunowicz, prezydent Siedlec.