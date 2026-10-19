By wziąć udział w programie Startup Siedlce, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia w biznesie. To świetna opcja dla studentów i doktorantów, którzy chcieliby przekształcić swoje akademickie projekty, pasje albo innowacyjne pomysły w realny sukces rynkowy. Dzięki wsparciu mentorów, osoby biorące udział w programie będą mogły uniknąć typowych błędów początkującego przedsiębiorcy i zyskać szansę na rozwój.

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Dlaczego warto rozpocząć swoją przygodę z biznesem właśnie od programu inkubacyjnego, wyjaśnia Adrian Migoń, przedsiębiorca społeczny, CEO Youth Business Poland, ekspert z zakresu innowacyjności, przedsiębiorczości i mentoringu: – Myślę, że taki program inkubacyjny dostarcza dużej ilości wsparcia na początku. Startup Siedlce jest skierowany do osób młodych, studentów z miasta i powiatu siedleckiego, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, a nasz inkubator daje wsparcie mentoringowe, szkoleniowe i profesjonalne prowadzenie w tym, jakimi metodami testować i rozwijać własną firmę.

Realizacja programu trwa ok. trzech miesięcy, a jego twórcy zapraszają do udziału trenerów i mentorów, którzy pomagali już wielu firmom w rozwoju. Umożliwia to zdobycie nowych doświadczeń i kontaktów biznesowych. Zwycięskie projekty otrzymają granty finansowe o łącznej wartości 20 tys. zł i dodatkowe nagrody. Twórcy najlepszego z projektów zyskają też możliwość bezpłatnego wyjazdu na zagraniczną konferencję startupową.

Wielu młodych ludzi z naszego regionu ma świetne pomysły, ale często brakuje im odwagi, by przejść do działania, bo mylnie sądzą, że innowacje robi się tylko na uczelniach medycznych albo na politechnikach. Jak podkreśla Urszula Gielniowska, mentorka w programie, a prywatnie CEO i współzałożycielka Kiho Technologies, polskiego startupu deep tech, który rozwija technologie nanopęcherzyków gazowych, to nie tytuł naukowy czy duże miasto są najważniejsze w umożliwieniu młodej osobie osiągnięcia sukcesu:

– Ja mam też osobistą perspektywę taką, że nie pochodzę z dużego miasta, bo ja pochodzę z Radomia. Więc dla mnie bycie w Siedlcach nie jest ograniczeniem. Wręcz przeciwnie, może pokazywać dużo lepszą perspektywę niż bycie w jakimś dużym ośrodku, czy w Warszawie, czy gdzieś za granicą. Dlatego, że łatwiej jest w mniejszym mieście dojść do klienta. Krótsze są pewne ścieżki decyzyjne, więc pod tym względem to jest łatwiejsze. Ja jestem europeistką, która prowadzi startup deeptechowy, więc w tym jednym zdaniu uzasadniam, że wcale nie trzeba mieć dyplomu naukowego. Uważam, że kompetencje, które są potrzebne, to jest umiejętność łączenia kropek i znajdywania rozwiązań w zastanych sytuacjach. I tu paradoksalnie przydaje mi się brak dyplomu takiego technicznego czy inżynieryjnego, ponieważ przez to, że ja nie wiem, jak to działa, to znajduję rozwiązania, których ci, którzy się tym zajmują na co dzień, nie widzą. Więc to jest duże ułatwienie. Na pewno bardzo pomaga nawiązywanie różnych kontaktów i poznawanie różnych osób. I dlatego uważam, że programy akceleracyjne są super pomocne w tym zakresie (…). – podsumowuje.

Rekrutacja do trzeciej edycji programu Startup Siedlce trwa tylko do 22 października 2026 roku. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: www.startupsiedlce.ybp.org.pl