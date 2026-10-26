Nowy Publiczny Żłobek w Kotuniu „Kotulinek” już po oficjalnym otwarciu. Zobacz zdjęcia!

W piątek, 23 października, odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Publicznego Żłobka „Kotulinek” w Kotuniu, który zapewni opiekę dzieciom w wieku do lat trzech. Gmina zrealizowała inwestycję, dzięki wysokim dotacjom z KPO i z Budżetu Państwa. Nowe miejsce ma stworzyć przyjazne i bezpieczne miejsce do opieki, zabawy oraz rozwoju dla najmłodszych mieszkańców gminy. Ich rodzicom ma natomiast ułatwić łączenie życia zawodowego z rodzinnym.