Nowy Publiczny Żłobek w Kotuniu „Kotulinek” już po oficjalnym otwarciu. Zobacz zdjęcia!

– Otwarcie żłobka to inwestycja w najmłodszych mieszkańców, wsparcie dla rodziców i kolejny krok w budowaniu przyjaznej, nowoczesnej Gminy Kotuń. Niech to miejsce będzie pełne dziecięcego uśmiechu, radości i pięknych chwil! – podkreślał wójt Daniel Celiński.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła dokładnie 4 538 526,67 zł. Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:
- 2 071 008,00 zł z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „Aktywny Maluch 2022–2029”;
- 476 331,84 zł z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT;
- 1 619 019,81 zł z budżetu Gminy Kotuń;
- 372 167,02 zł – podatek VAT pokryty ze środków własnych Gminy Kotuń.
Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022–2029”.