Nowy Publiczny Żłobek w Kotuniu „Kotulinek” już po oficjalnym otwarciu. Zobacz zdjęcia!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-26 0:03

W piątek, 23 października, odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Publicznego Żłobka „Kotulinek” w Kotuniu, który zapewni opiekę dzieciom w wieku do lat trzech. Gmina zrealizowała inwestycję, dzięki wysokim dotacjom z KPO i z Budżetu Państwa. Nowe miejsce ma stworzyć przyjazne i bezpieczne miejsce do opieki, zabawy oraz rozwoju dla najmłodszych mieszkańców gminy. Ich rodzicom ma natomiast ułatwić łączenie życia zawodowego z rodzinnym.

Otwarcie żłobka to inwestycja w najmłodszych mieszkańców, wsparcie dla rodziców i kolejny krok w budowaniu przyjaznej, nowoczesnej Gminy Kotuń. Niech to miejsce będzie pełne dziecięcego uśmiechu, radości i pięknych chwil! – podkreślał wójt Daniel Celiński.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła dokładnie 4 538 526,67 zł. Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł:

  • 2 071 008,00 zł z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „Aktywny Maluch 2022–2029”;
  • 476 331,84 zł z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT;
  • 1 619 019,81 zł z budżetu Gminy Kotuń;
  • 372 167,02 zł – podatek VAT pokryty ze środków własnych Gminy Kotuń.

Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022–2029”.

Tort z logo żłobka Kotulinek i kolorowymi ozdobami. O otwarciu nowej placówki przeczytasz na Eska Siedlce.
Galeria zdjęć 24

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