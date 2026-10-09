Powiat siedlecki: Nowy mural z wizerunkiem Atlasa „Jacka” powstał na zbiorniku przeciwpożarowym w Borkach Wyrkach przy trasie A2

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-09 10:17

Przy autostradzie A2 w miejscowości Borki Wyrki powstało wielkoformatowe malowidło z akcentami siedleckimi, takimi jak Atlas "Jacek" czy herb miasta. Pomysłodawcy muralu z lokalnej firmy z terenu gminy Zbuczyn chcieli w ten sposób podkreślić swoje związki z miastem Siedlce i regionem siedleckim. Autorem projektu i wykonawcą muralu jest artysta Piotr Bytner. Do realizacji użyto innowacyjnych, ekologicznych farb, które pod wpływem światła rozkładają część zanieczyszczeń powietrza.

Na pomysł stworzenia muralu, który będzie nie tylko zdobił okolicę, ale też będzie miał właściwości praktyczne i ekologiczne, wpadła dyrekcja firmy MKR Invest z gminy Zbuczyn. Mural ma jednocześnie podkreślać lokalność przedsiębiorstwa, jak też działania podejmowane przez nie ze względu na dbałość o ochronę środowiska w ramach zielonej transformacji budynków.

– Jesteśmy firmą nastawioną na pro-ekologię i środowisko ESG. W tamtym roku byłam w Oslo na szkoleniu. Mogłam przy okazji zobaczyć piękne obiekty ekologiczne, zbiorniki, murale i wiele innych rzeczy. I nie ukrywam, że zachwyciłam się tym, jak można sprawić, aby firma, która tak naprawdę ma dużo samochodów, ciężarówek i budynków, wyglądała też ekologicznie, w miarę zielono. I żeby też pracownicy czuli, że są w nowoczesnej firmie, gdzie jest doceniane środowisko. – wyjaśnia Małgorzata Rychlik, dyrektor MKR Invest.

Wielkoformatowy mural, namalowany na zbiorniku przeciwpożarowym przy dużej trasie transportowej, zawiera m.in. różne motywy związane z Siedlcami, takie jak postać Atlasa „Jacka” i herb miasta. Autorem projektu jest Piotr Bytner z Bytner Studio. Do realizacji malowidła użyto innowacyjnych farb fotokatalitycznych (antysmogowych), które pod wpływem światła rozkładają część zanieczyszczeń powietrza, w tym tlenki azotu.

– Atlas dźwiga świat, a my chcieliśmy, żeby na naszej ścianie dźwigał kawałek Siedlec. Ten mural jest naszym podpisem: pokazuje, że obiekt przemysłowy może być częścią krajobrazu miasta, a nie tylko tłem przy autostradzie. Jesteśmy stąd i wspieramy biznes Siedlec, powiatu i całego regionu. Zastosowaliśmy przy tym farby antysmogowe, bo nawet taka realizacja może mieć swój mały wkład w czystsze powietrze dla mieszkańców okolic. – podkreśla Krystian Rychlik, dyrektor generalny firmy MKR Invest.

O tym, dlaczego takie a nie inne symbole zostały ukazane na malowidle, szczegółowo opowiedział nam artysta. Więcej na ten temat można usłyszeć w załączonym do tekstu materiale dźwiękowym. Choć mural jest naprawdę bardzo duży, jego zaprojektowanie i wykonanie wcale nie trwało długo.

POSŁUCHAJ więcej o nowym ekologicznym muralu w Borkach Wyrkach. Mówią pomysłodawcy i twórca malowidła:
Mediateka.pl

– Pracowaliśmy nad nim około sześciu dni, stricte jeżeli chodzi o wykonanie pracy, a wcześniej projektowanie trwało około dwóch tygodni. – mówi Piotr Bytner.

W oficjalnym odsłonięciu nowego malowidła wzięli udział w czwartek, 8 października, także lokalni samorządowcy z powiatu siedleckiego – włodarze gminy Zbuczyn i innych okolicznych gmin.

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