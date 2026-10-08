Wilki na terenie Gminy Korczew – wójt apeluje o ostrożność!

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi pojawiania się wilków w pobliżu gospodarstw domowych na terenie Gminy Korczew wójt zwrócił się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.

- W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwierząt gospodarskich i domowych zaleca się ie pozostawiać psów i innych zwierząt domowych bez nadzoru, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych. Odpowiednio zabezpieczyć zwierzęta gospodarskie, zwłaszcza te przebywające na zewnątrz. Nie pozostawiać na posesjach resztek żywności, padliny ani innych źródeł pokarmu, które mogą przyciągać dzikie zwierzęta – informuje Sławomir Wasilczuk, wójt Gminy Korczew.

Władze gminy zalecają także zachować szczególną ostrożność podczas spacerów, zwłaszcza w pobliżu terenów leśnych i pól. Nie zbliżać się do wilka, nie dokarmiać go i nie próbować go przeganiać.

W przypadku zauważenia wilka w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań należy zachować spokój, nie podchodzić do zwierzęcia oraz zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i zwierzętom domowym.

Jednocześnie władze gminy proszą mieszkańców o przekazywanie informacji o przypadkach pojawienia się wilków w pobliżu zabudowań, szczególnie w sytuacjach, gdy zwierzę zachowuje się nietypowo lub nie wykazuje lęku przed człowiekiem.