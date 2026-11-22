- Około godziny 16:20 policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na autostradzie A2, na 495. kilometrze, w miejscowości Brzeziny, na jezdni w kierunku Warszawy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów. Kierujący Volkswagenem 20-letni mężczyzna uderzył w tył poprzedzającego go Renault. W wyniku zderzenia Volkswagen zjechał z jezdni, a następnie dachował. Volkswagenem podróżowała również 8-letnia dziewczynka. Renault kierował 67-letni mężczyzna, który przewoził 61-letnią pasażerkę. Obaj kierujący byli trzeźwi i posiadali wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń –informuje mł. asp. Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn zdarzenia. Droga jest zablokowana, policjanci kierują wszystkich na wyznaczone objazdy.