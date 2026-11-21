We wspólnym morsowaniu nad siedleckim zalewem wzięły udział setki osób, które przyjechały do Siedlec głównie z Mazowsza, Lubelszczyzny i Podlasia, ale także z innych regionów kraju.
– To już czwarty zlot mazowieckich morsów w Siedlcach, rozpoczęcie sezonu. Jak zwykle – i pogoda, i goście nam dopisali. Nie wiem, ile tu może być osób, 200? 300? Super, bo jest prawie 20 klubów z całej Polski, więc cieszymy się, gorąca atmosfera, wspólna pasja, impreza, integracja. W tym roku w stylu lat 80-tych, kolorowo, żywo, bardzo fajnie. To nam daje zastrzyk energii. – mówi Arletta Borkowska ze Stowarzyszenia Morsy Siedlce.
W programie tegorocznego wydarzenia znalazło się nie tylko tradycyjne morsowanie w zalewie siedleckim, które poprzedziła belgijka i wspólna rozgrzewka na plaży z Agnieszką Żydowicz. Dla uczestników lodowatej kąpieli przygotowane zostały także inne atrakcje – rozgrzewające napoje i posiłki, sauna i gorąca bania od Mobilne Sauny Siedlce, a także ognisko i biesiada przy wiacie. Oczywiście nie zabrakło muzyki i tańców w rytmie lat 80.!