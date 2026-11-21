Sezon na morsowanie oficjalnie otwarty w Siedlcach. Nad zalewem spotkały się morsy z Mazowsza i innych regionów kraju

Już po raz czwarty w Siedlcach spotkały się mazowieckie morsy oraz fani lodowatych kąpieli z innych regionów kraju. Wspólne morsowanie nad zalewem utrzymane w klimacie lat 80. rozpoczęło się od tradycyjnej belgijki. Później morsy w długim pochodzie przemaszerowały nad wodę, a następnie, po krótkiej rozgrzewce, skorzystały z kąpieli. Zobaczcie nasze zdjęcia z otwarcia sezonu morsowego w 2026 roku!