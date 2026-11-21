Uczestnicy marszu spotkali się pod dworcem PKP, a następnie wyruszyli w stronę Placu Sikorskiego. Podczas przemarszu ulicami Siedlec skandowali m.in. hasła „Polska dla Polaków”, Donald matole twój rząd obalą kibole” czy „ Tak dla repatriantów, nie dla imigrantów”.

Organizatorzy wydarzenia podkreślali, że ich zdaniem wraz ze wzrostem liczby imigrantów w kraju jest mniej bezpiecznie i brakuje miejsc pracy dla Polaków.

- Zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, żeby pokazać, że nasze miasto, że Siedlce są przeciwko migracji, przeciwko rządom,nie polskim rządom Donalda Tuska, które rujnują nasz kraj, które sprowadzają nam nielegalnych, ale również legalnych migrantów. I jesteśmy tu dziś, żeby pokazać swój sprzeciw i pokazać, że nie możemy na to pozwolić – mówił Stanisław Lewandowski z siedleckich struktur Młodzieży Wszechpolskiej.