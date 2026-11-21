W siedleckiej katedrze konsekrację przyjęły Anna Bełczącka z Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim oraz Anna Januszewska z parafia katedralnej w Siedlcach.

Dziewice konsekrowane to najstarsza w Kościele katolickim indywidualna forma życia konsekrowanego kobiet. Kobiety te zostają uroczyście konsekrowane przez biskupa diecezjalnego jako mistyczne oblubienice Chrystusa, ale nie wstępują do klasztoru – żyją, mieszkają i pracują w świecie, swoje powołanie realizują w życiu codziennym.

Aby zostać dziewicą konsekrowaną należy spełnić określone wymogi kanoniczne oraz przejść wieloletnią formację pod opieką biskupa diecezjalnego. Dziewicą konsekrowaną może zostać kobieta, która nigdy nie zawarła małżeństwa oraz nie żyła otwarcie w stanie przeciwnym czystości.

Źródło: Diecezja Siedlecka