Prezydent Siedlec apeluje do mieszkańców o spokój i nieprzekazywanie niesprawdzonych informacji. Zapewnia, że szkoły są bezpieczne

– Szanowni Państwo, pozwólcie, że krótko odniosę się do informacji, które krążą w przestrzeni publicznej. Otóż Urząd Miasta w Siedlcach i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w naszym mieście, również Policja, sprawdzają i reagują na każde potencjalne zagrożenie związane z bezpieczeństwem w naszych szkołach. I muszę Państwu przekazać tę informację, że w naszych szkołach jest bezpiecznie. Apeluję, aby nie przekazywać niepotwierdzonych, często nieprawdziwych informacji, dezinformujących społeczeństwo, bo to one często mogą siać panikę, czasami też mogą skrzywdzić drugiego człowieka. W naszych szkołach jest bezpiecznie, jutro nasi uczniowie i nauczyciele idą do pracy. – mówi Tomasz Hapunowicz, Prezydent Miasta Siedlce.

Niestety, w mediach społecznościowych nadal krąży wiele niepokojących informacji na temat zagrożenia dla dzieci i młodzieży w Siedlcach. Bardzo trudno zweryfikować ich wiarygodność. O komentarz w sprawie poprosiliśmy rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, kom. Ewelinę Radomyską. Przekazała nam informację, że w żadnej z siedleckich szkół nie odnotowano dziś (8 października) incydentu z atakiem bądź próbą ataku z nożem.

– Wszystkie informacje, które krążą w Internecie, do nas też docierają. Każda jest sprawdzana i weryfikowana. Nie bagatelizujemy żadnej. – podkreśla Rzeczniczka.

Z tego, co udało nam się ustalić, bardzo podobne (i z dużym prawdopodobieństwem nieprawdziwe) informacje i plotki docierają także do mieszkańców innych miast, pojawiły się np. na forach mieszkańców Mińska Mazowieckiego.