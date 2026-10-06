Powiat łosicki: 43-latka prowadziła auto kompletnie pijana, bez prawa jazdy i wioząc pasażerów, w tym dziecko. W Chotyczach wjechała do rowu

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-06 14:24

O krok od tragedii w powiecie łosickim. Jadąca z prawie trzema promilami alkoholu w organizmie 43-latka wjechała do rowu. Do zdarzenia doszło w sobotę, 3 października, w miejscowości Chotycze. W aucie kobieta wiozła ośmioletnie dziecko i pijanego męża. Co więcej, nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdem! Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kobietę czekają jednak poważne konsekwencje.

Kobieta kieruje autem. Na miniaturze ręka kierowcy z butelką piwa. O wypadku w Chotyczach przeczytasz w Eska Siedlce.
Autor: pixels/pixabay/ Pixabay.com

– Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach zajmują się sprawą 43-letniej kierującej. W sobotę, 3 października, w Chotyczach kobieta straciła panowanie nad Fiatem i wjechała do rowu. Jak się okazało, miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie, a dodatkowo nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdem. Co więcej, w samochodzie jechało jej ośmioletnie dziecko oraz ojciec dziecka, który również był pod wpływem alkoholu. – informuje asp. Weronika Wujek, oficer prasowy łosickiej komendy.

Niestety, jak zaznaczają mundurowi, jest to już kolejny przypadek, do którego doszło w ostatnim czasie na terenie powiatu łosickiego, gdy będąca pod wpływem alkoholu osoba dorosła zdecydowała się prowadzić samochód i przewozić nim dziecko.

Swoim zachowaniem kierująca naraziła na niebezpieczeństwo nie tylko siebie i swoją rodzinę, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. – podkreśla asp. Weronika Wujek.

Teraz 43-latkę czekają jednak poważne konsekwencje prawne. Odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i bez uprawnień do kierowania. Ponieważ sprawowała opiekę nad dzieckiem, będąc pod wpływem alkoholu, sprawą zajmie się także sąd rodzinny. Dodatkowo, przewożenie dziecka przez opiekuna będącego w stanie nietrzeźwości jest traktowane jako narażenie małoletniego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 2 Kodeksu Karnego), za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

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