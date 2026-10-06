– Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach zajmują się sprawą 43-letniej kierującej. W sobotę, 3 października, w Chotyczach kobieta straciła panowanie nad Fiatem i wjechała do rowu. Jak się okazało, miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie, a dodatkowo nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdem. Co więcej, w samochodzie jechało jej ośmioletnie dziecko oraz ojciec dziecka, który również był pod wpływem alkoholu. – informuje asp. Weronika Wujek, oficer prasowy łosickiej komendy.
Niestety, jak zaznaczają mundurowi, jest to już kolejny przypadek, do którego doszło w ostatnim czasie na terenie powiatu łosickiego, gdy będąca pod wpływem alkoholu osoba dorosła zdecydowała się prowadzić samochód i przewozić nim dziecko.
– Swoim zachowaniem kierująca naraziła na niebezpieczeństwo nie tylko siebie i swoją rodzinę, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. – podkreśla asp. Weronika Wujek.
Teraz 43-latkę czekają jednak poważne konsekwencje prawne. Odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i bez uprawnień do kierowania. Ponieważ sprawowała opiekę nad dzieckiem, będąc pod wpływem alkoholu, sprawą zajmie się także sąd rodzinny. Dodatkowo, przewożenie dziecka przez opiekuna będącego w stanie nietrzeźwości jest traktowane jako narażenie małoletniego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 2 Kodeksu Karnego), za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.