Powiat łosicki: 43-latka prowadziła auto kompletnie pijana, bez prawa jazdy i wioząc pasażerów, w tym dziecko. W Chotyczach wjechała do rowu

O krok od tragedii w powiecie łosickim. Jadąca z prawie trzema promilami alkoholu w organizmie 43-latka wjechała do rowu. Do zdarzenia doszło w sobotę, 3 października, w miejscowości Chotycze. W aucie kobieta wiozła ośmioletnie dziecko i pijanego męża. Co więcej, nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdem! Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Kobietę czekają jednak poważne konsekwencje.