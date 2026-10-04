Tragiczny wypadek na autostradzie A2 na wysokości Łukowiska. 31-letni kierowca motocykla zderzył się z TIR-em

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-04 17:43

Na autostradzie A2 na wysokości Łukowiska w kierunku Siedlec doszło w niedzielne popołudnie, 4 października, do śmiertelnego wypadku. Przed godz. 14.00, jadący motocyklem 31-letni kierowca zderzył się z ciężarówką typu TIR. Niestety, pomimo reanimacji, motocyklista nie przeżył. Wypadek spowodował blokadę drogi. Na miejscu wciąż pracują służby i występują duże utrudnienia w ruchu.

O blokadzie drogi na autostradzie A2, spowodowanej przez tragiczne w skutkach zdarzenie z udziałem TIR-a i motocyklisty, poinformowała na swojej stronie na Facebooku Policja Lubelska.

„Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Łukowisko w powiecie bialskim, przed godziną 14:00. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący motocyklem marki Yamaha na prostym odcinku drogi najechał na tył naczepy TIR-a. Następnie uderzył w barierkę, oddzielającą pasy autostrady. TIR-em kierował 39-latek. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Niestety, pomimo prowadzonej reanimacji, kierujący motocyklem 31-latek zmarł na miejscu zdarzenia” – czytamy na fanpage’u Policji Lubelskiej.

W rejonie miejsca śmiertelnego wypadku pracują funkcjonariusze z Policji Powiatowej w Białej Podlaskiej pod nadzorem prokuratora. Mundurowi ostrzegają o utrudnieniach na A2-ce w kierunku Siedlec, a także apelują do kierowców o wyobraźnię na drodze i zdjęcie nogi z gazu.

Rodzinie tragicznie zmarłego 31-latka składamy wyrazy współczucia.

Służby na miejscu tragicznego wypadku na A2 pod wiaduktem. O wypadku motocyklisty przeczytasz na Eska Siedlce.
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