18 listopada, tuż po godzinie 4.00, na drodze serwisowej przy trasie S17 doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na odcinku pomiędzy miejscowościami Miętne i Lipówki doszło do zdarzenia z udziałem samochodu dostawczego marki Mercedes Sprinter oraz rowerzysty. Obaj uczestnicy poruszali się w tym samym kierunku. 50-letni rowerzysta w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł. Kierujący samochodem dostawczym, 46-letni mężczyzna, był trzeźwy. Do dalszych badań pobrano od niego krew. Decyzją prokuratora ciało poszkodowanego zostało zabezpieczone - informuje kom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia.