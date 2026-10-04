Olszyc Szlachecki: Audi wypadło z drogi, nie żyje 19-latek.

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-10-04 10:02

Tragiczny wypadek w Olszycu Szlacheckim w gminie Domanice. W sobotni wieczór ( 3 października) Audi wypadło z drogi i uderzyło w ogrodzenie posesji , zginął 19-letni kierowca.

Rozbite bordowe Audi leżące na boku przy ogrodzeniu posesji. O wypadku w gminie Domanice przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Gdzie Suszą Siedlce i okolice/ Facebook

- 3 października, w miejscowości Olszyc Szlachecki doszło do tragicznego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-letni kierujący samochodem marki Audi, obywatel Ukrainy, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pobocze. Pojazd uderzył w znaki drogowe oraz ogrodzenie jednej z posesji, po czym przewrócił się na prawy bok. Niestety, w wyniku tego zdarzenia 19-letni kierujący poniósł śmierć na miejscu – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonali szereg czynności procesowych, których celem było zabezpieczenie śladów oraz ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

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