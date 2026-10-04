- 3 października, w miejscowości Olszyc Szlachecki doszło do tragicznego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-letni kierujący samochodem marki Audi, obywatel Ukrainy, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pobocze. Pojazd uderzył w znaki drogowe oraz ogrodzenie jednej z posesji, po czym przewrócił się na prawy bok. Niestety, w wyniku tego zdarzenia 19-letni kierujący poniósł śmierć na miejscu – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.