Do siedleckich policjantów zgłosił się 69-letni mężczyzna, który poinformował, że padł ofiarą oszustwa inwestycyjnego. Cała historia rozpoczęła się na przełomie czerwca i lipca, kiedy w jednej z gazet natrafił na artykuł dotyczący możliwości zarabiania pieniędzy dzięki inwestycjom wykorzystującym sztuczną inteligencję. W publikacji znajdował się link prowadzący do strony internetowej, na której mężczyzna zarejestrował swoje konto, podając wymagane dane.

Niedługo później zadzwonił do niego mężczyzna podający się za przedstawiciela biura maklerskiego. Polecił wpłacić 1000 złotych na wskazany w wiadomości SMS rachunek bankowy. 3 lipca 69-latek wykonał przelew. Jeszcze tego samego dnia kontaktowały się z nim kolejne osoby, którym przekazywał potwierdzenie wpłaty. Jedna z nich przedstawiła się jako starszy analityk i zachęcała go do dalszej współpracy oraz inwestowania pieniędzy.

23 lipca mężczyzna otrzymał kolejną instrukcję. Tym razem miał przelać 1200 dolarów, czyli ponad 4600 złotych, na wskazany rachunek. Również ten przelew wykonał.

Przez następne miesiące 69-latek nie mógł jednak odzyskać zainwestowanych pieniędzy. Choć na zainstalowanej w telefonie aplikacji maklerskiej widniała kwota około 1600 dolarów, nie otrzymywał obiecywanych środków ani nie mógł skutecznie skontaktować się ze swoimi rzekomymi doradcami.

Kolejny telefon odebrał 9 listopada. Tym razem kobieta poleciła mu wpłacić 3000 złotych. Mężczyzna wykonał przelew, jednak bank zwrócił pieniądze. Rozmówczyni namawiała go do ponowienia transakcji, ale tym razem 69-latek nie zastosował się do jej polecenia.

- Prawdziwy dramat rozegrał się 12 listopada. Do mężczyzny zadzwonił kolejny rozmówca, który przekonywał, że może pomóc mu wypłacić pieniądze zgromadzone na koncie inwestycyjnym. Wysłał mu na pocztę elektroniczną link do formularza, który miał umożliwić odzyskanie środków. Po wejściu w przesłany link pokrzywdzony został przekierowany na stronę, gdzie wypełnił wniosek, podając dane do swojego banku. Następnie oszuści zaczęli generować kolejne transakcje z jego rachunku. Mężczyzna zatwierdzał je w aplikacji mobilnej, będąc przekonanym, że w ten sposób otrzymuje pieniądze z inwestycji. Przez cały czas rozmawiał telefonicznie z osobą, która go instruowała. Gdy zapytał, dlaczego wykonywanych jest tak wiele przelewów, usłyszał, że jest to konieczne, ponieważ środki są przekazywane małymi kwotami, a wypłata całej zgromadzonej sumy wymaga czasu - informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Transakcje były realizowane 12 i 13 listopada, aż do momentu zablokowania rachunku przez bank. W tym czasie z konta pokrzywdzonego wykonano 13 operacji na łączną kwotę blisko 79 tysięcy złotych. Łącznie mężczyzna stracił blisko 85 tysięcy złotych.