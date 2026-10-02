16 medali dla tancerzy Caro Dance z Siedlec na Mistrzostwach Europy IDO

Siedleccy tancerze odnosili sukcesy w występach solowych, duetach oraz zespołach. Do 16 miejsc na podium dołożyli dwa czwarte, trzy piąte i jedno szóste miejsce. Za tym wynikiem stoją godziny treningów, przygotowania pod okiem pedagogów oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży.

Złoto zdobyła Formacja Juniorów w kategorii Balet Juniorzy. Trzy złote medale wywalczył Wiktor Olszewski. Zwyciężył w dziecięcych kategoriach solowych Repertuar i Open, a także w duecie Open z Dominiką Lewandowską, duet Kinga Łukasik i Grigoriy Dvorovenko w kategorii Juniorzy 1 oraz Wiktor Filipowicz w kategorii Solo Repertuar Juniorzy 1.

Srebrne medale przypadły Rozalce Łukasiewicz i Julii Havrysh w duecie Kids, a w konkurencjach solowych Rozalce Łukasiewicz, Kindze Łukasik, Wiktorowi Filipowiczowi, Grigoriyowi Dvorovenko i Miłoszowi Całce.

Na trzecim stopniu podium stanęli: Mini grupa juniorów z choreografią „Passo”, duet Maria Paczuska i Milena Bogucka w kategorii Juniorzy 2 oraz Miłosz Całka w kategorii Solo Repertuar Juniorzy 1.

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„Jesteśmy dumni z każdego tancerza i tancerki, również z tych, którzy tym razem nie stanęli na podium. Występ na Mistrzostwach Europy to już wielkie osiągnięcie!” – podkreśla Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Caro Dance w podsumowaniu wyjazdu.

Szkoła dziękuje pedagogom za przygotowanie reprezentacji, rodzicom za wsparcie oraz wszystkim osobom, które pomogły w organizacji udziału w mistrzostwach. Szczególne podziękowania kieruje do uczniów za pracę i pasję, z jaką reprezentowali Siedlce na europejskiej scenie tanecznej.

Wyniki reprezentacji szkoły

Mistrzostwa Europy IDO w balecie | Skopje, Macedonia Północna | 18–23 września 2026 r.

Złote medale

Formacja Juniorów – Ballet Formation

Kinga Łukasik i Grigoriy Dvorovenko – Duet Juniorzy 1

Dominika Lewandowska i Wiktor Olszewski – Duet Dzieci Open

Wiktor Filipowicz – Solo Repertuar Juniorzy 1

Wiktor Olszewski – Solo Repertuar Dzieci

Wiktor Olszewski – Solo Open Dzieci

Srebrne medale

Rozalka Łukasiewicz i Julia Havrysh – Duet Kids

Grigoriy Dvorovenko – Solo Repertuar Juniorzy 1

Wiktor Filipowicz – Solo Open Juniorzy 1, ex aequo

Grigoriy Dvorovenko – Solo Open Juniorzy 1, ex aequo

Miłosz Całka – Solo Open Juniorzy 1, ex aequo

Rozalka Łukasiewicz – Solo Kids

Kinga Łukasik – Solo Repertuar Juniorzy 1

Brązowe medale

Mini grupa juniorów „Passo” – Maria Paczuska, Kinga Łukasik, Milena Bogucka, Oliwia Grochala, Grigoriy Dvorovenko, Róża Całka, Alicja Głuchowska

Maria Paczuska i Milena Bogucka – Duet Juniorzy 2

Miłosz Całka – Solo Repertuar Juniorzy 1

Czwarte miejsca

Mini grupa dzieci „Chopin Love” – Julia Rożen, Dominika Lewandowska, Weronika Klimaszewska, Kaja Parafińska, Carmen Marciszewska, Wiktor Olszewski

Julia Rożen – Solo Repertuar Ballet Dzieci

Piąte miejsca

Maria Paczuska Solo Repertuar Juniorzy 1

Mini grupa juniorów „Bal-Y”

Weronika Klimaszewska i Wiktor Filipowicz – Duet Juniorzy 1

Szóste miejsce

Marina Klymovych i Julia Havrysh

Źródło: inf. pras.