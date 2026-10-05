Siedlce: 16-latek zatrzymany za kradzież puszek z datkami na cele charytatywne

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-10-05 7:19

Nastolatek uczynił sobie stałe źródło dochodu z kradzieży puszek z datkami. Siedleccy policjanci zatrzymali 16-latka.

Niebieski sygnał świetlny radiowozu z napisem Policja. O zatrzymaniu 16-latka w Siedlcach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Mikeforemniakowski/ Shutterstock

- Do pierwszej kradzieży doszło 25 września w jednym ze sklepów na terenie Siedlec. Nieznany wówczas sprawca zabrał puszkę z pieniędzmi przeznaczonymi na leczenie mieszkańca miasta. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego podjęli czynności, które pozwoliły ustalić, że nie było to jedyne takie zdarzenie. Ten sam nieletni miał ukraść kolejną puszkę z datkami w innym sklepie na terenie miasta. W środę (30 września) policjanci zatrzymali 16-latka. Jak ustalono, był on również poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Siedlcach na podstawie nakazu doprowadzenia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego – informuje Mazowiecka Policja.

Po wykonaniu niezbędnych czynności nieletni został przekazany do policyjnej izby dziecka w Warszawie. Za swoje zachowanie odpowie przed Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich miejscowego sądu rejonowego.

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