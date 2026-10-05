Siedlce: 16-latek zatrzymany za kradzież puszek z datkami na cele charytatywne

- Do pierwszej kradzieży doszło 25 września w jednym ze sklepów na terenie Siedlec. Nieznany wówczas sprawca zabrał puszkę z pieniędzmi przeznaczonymi na leczenie mieszkańca miasta. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego podjęli czynności, które pozwoliły ustalić, że nie było to jedyne takie zdarzenie. Ten sam nieletni miał ukraść kolejną puszkę z datkami w innym sklepie na terenie miasta. W środę (30 września) policjanci zatrzymali 16-latka. Jak ustalono, był on również poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Siedlcach na podstawie nakazu doprowadzenia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego – informuje Mazowiecka Policja.