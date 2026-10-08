18-latka zadała kilka ciosów nożem 40-latkowi. Mężczyzna ze szpitala trafił do zakładu karnego!

- W poniedziałek, 5 października 2026 r. dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim otrzymał zgłoszenie dotyczące uszkodzenia ciała. Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany przez zgłaszającego adres, gdzie zastali mężczyznę z ranami kłutymi klatki piersiowej i ramienia. Z ustaleń mundurowych wynika, że pokrzywdzony spożywał alkohol ze znajomymi na spotkaniu towarzyskim w trakcie, którego ostał zaatakowany przez kobietę. Miała ona zadać mu kilka ciosów nożem w klatkę piersiową i ramię. 40-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego po spotkaniu wrócił do domu i stamtąd powiadomił służby – informuje mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna poszukiwany jest do odbycia kary 9 miesięcy pozbawienia wolności za popełnione przestępstwa. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Po opatrzeniu ran opuścił placówkę i trafił do zakładu karnego.

Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą ugodzenia mężczyzny jest 18-letnia mieszkanka powiatu sokołowskiego. Policjanci szybko ustalili, gdzie przebywa i ją zatrzymali. 18-latka usłyszała zarzut narażenia pokrzywdzonego na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy wykonali niezbędne czynności. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia.