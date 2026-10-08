Za nami VI Szachowe Mistrzostwa Oświaty w Siedlcach. Zobacz zdjęcia!

Zawodnicy, uczestniczący w VI Szachowych Mistrzostwach Oświaty w Siedlcach, walczyli zarówno o trofea indywidualne, jak i o punkty do klasyfikacji generalnej swoich szkół. Ostateczne wyniki zdominowało kilka placówek, które w poszczególnych kategoriach nie dały szans rywalom.

Turniej A – Szkoły ponadpodstawowe:

1. II LO im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

2. I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach

3. ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Turniej B – Szkoły podstawowe (klasy VII-VIII):

1. ZO w Nowych Iganiach

2. Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach

3. Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach

Turniej C – Szkoły podstawowe (klasy IV-VI):

1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach

2. Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach

3. Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach

Turniej D – Szkoły podstawowe (klasy I-III):

1. Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach

2. Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach

3. Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach

Najlepsze trójki w klasyfikacji szkolnej każdej z grup wywalczyły unikalną nagrodę ufundowaną w ramach projektu przez organizatora – Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce. Jest nią w pełni sfinansowany, darmowy transport na Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół, które odbędą się w Warszawie.