Za nami VI Szachowe Mistrzostwa Oświaty w Siedlcach. Zobacz zdjęcia!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-08 14:35

Ponad 240 uczniów z 27 placówek oświatowych z Siedlec i okolic wzięło udział w finałowym turnieju VI Szachowych Mistrzostw Oświaty. Wydarzenie rozegrane w poniedziałek, 5 października, w hali Katolickiej Szkoły Podstawowej, zakończyło się wielkim sukcesem organizacyjnym i sportowym. Rywalizacja toczyła się systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w tempie szachów szybkich.

Zawodnicy, uczestniczący w VI Szachowych Mistrzostwach Oświaty w Siedlcach, walczyli zarówno o trofea indywidualne, jak i o punkty do klasyfikacji generalnej swoich szkół. Ostateczne wyniki zdominowało kilka placówek, które w poszczególnych kategoriach nie dały szans rywalom.

Turniej A – Szkoły ponadpodstawowe:

  • 1. II LO im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
  • 2. I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach
  • 3. ZSP nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach

Turniej B – Szkoły podstawowe (klasy VII-VIII):

  • 1. ZO w Nowych Iganiach
  • 2. Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach
  • 3. Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach

Turniej C – Szkoły podstawowe (klasy IV-VI):

  • 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach
  • 2. Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach
  • 3. Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach

Turniej D – Szkoły podstawowe (klasy I-III):

  • 1. Szkoła Podstawowa nr 9 w Siedlcach
  • 2. Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach
  • 3. Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach

Najlepsze trójki w klasyfikacji szkolnej każdej z grup wywalczyły unikalną nagrodę ufundowaną w ramach projektu przez organizatora – Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce. Jest nią w pełni sfinansowany, darmowy transport na Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół, które odbędą się w Warszawie.

Uczniowie grający w szachy na turnieju w Siedlcach. Relację z zawodów znajdziesz w serwisie Eska Siedlce.
Galeria zdjęć 100

ROLKI

Szachowe Mistrzostwa Oświaty w Siedlcach
Klub Szachowy Skoczek Siedlce
szachy
Siedlce
Katolicka Szkoła Podstawowa w Siedlcach
turniej szachowy Siedlce