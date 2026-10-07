Alarmy bombowe w czterech siedleckich szkołach! W jednej z placówek przeprowadzono ewakuację

– Policja otrzymała informacje o wiadomościach, dotyczących możliwości podłożenia ładunku wybuchowego, które trafiły na skrzynki mailowe czterech szkół na terenie Siedlec. Na miejsce niezwłocznie skierowano policyjne siły i środki, w tym funkcjonariuszy posiadających specjalistyczne przygotowanie pirotechniczne. Policjanci prowadzą obecnie sprawdzenia placówek pod kątem ewentualnego zagrożenia. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
Pozostałe informacje o podłożeniu bomby zostały wysłane do „Samochodówki”, „Kolejówki” i „Prusa”. Tylko w „Żółkiewskim” dyrektor zarządził ewakuację, w pozostałych szkołach dyrektorzy nie podjęli decyzji o przeprowadzeniu takich działań. Policja i straż pożarna dokonują jedynie sprawdzenia budynków tych placówek pod kątem obecności materiałów wybuchowych.