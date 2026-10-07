Alarmy bombowe w czterech siedleckich szkołach! W jednej z placówek przeprowadzono ewakuację

W środę, 7 października, do czterech siedleckich szkół średnich dotarły alarmy o podłożeniu ładunków wybuchowych. W jednej z nich – IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego – przeprowadzona została ewakuacja. Na terenie placówek nadal pracują policjanci i strażacy.