Alarmy bombowe w czterech siedleckich szkołach! W jednej z placówek przeprowadzono ewakuację

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-07 14:08

W środę, 7 października, do czterech siedleckich szkół średnich dotarły alarmy o podłożeniu ładunków wybuchowych. W jednej z nich – IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego – przeprowadzona została ewakuacja. Na terenie placówek nadal pracują policjanci i strażacy.

Alarm bombowy
Autor: Robson90/ Shutterstock

– Policja otrzymała informacje o wiadomościach, dotyczących możliwości podłożenia ładunku wybuchowego, które trafiły na skrzynki mailowe czterech szkół na terenie Siedlec. Na miejsce niezwłocznie skierowano policyjne siły i środki, w tym funkcjonariuszy posiadających specjalistyczne przygotowanie pirotechniczne. Policjanci prowadzą obecnie sprawdzenia placówek pod kątem ewentualnego zagrożenia. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Pozostałe informacje o podłożeniu bomby zostały wysłane do „Samochodówki”, „Kolejówki” i „Prusa”. Tylko w „Żółkiewskim” dyrektor zarządził ewakuację, w pozostałych szkołach dyrektorzy nie podjęli decyzji o przeprowadzeniu takich działań. Policja i straż pożarna dokonują jedynie sprawdzenia budynków tych placówek pod kątem obecności materiałów wybuchowych.

Przeczytaj także:

ROLKI

ewakuacja szkoły
Siedlce
IV LO w Siedlcach
alarm bombowy
Żółkiewski Siedlce