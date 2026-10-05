Za nami II Piknik Edukacyjno-Zdrowotny „Zdrowe Serce – Silne Siedlce”. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

II Piknik Edukacyjno-Zdrowotny „Zdrowe Serce – Silne Siedlce” odbył się w niedzielę 4 października na Placu gen. Sikorskiego w centrum miasta. Organizatorzy ze Stowarzyszeń My Siedlczanki oraz Zgoda i Rozwój przygotowali możliwość skorzystania z bezpłatnych badań, porad dietetyka i konsultacji z lekarzami. Odbyły się także: aerobik kardiologiczny, zumba i nauka nordic walking z Nowi Siedlce. Celem wydarzenia było podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób serca.