Za nami II Piknik Edukacyjno-Zdrowotny „Zdrowe Serce – Silne Siedlce”. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

W programie Pikniku „Zdrowe Serce – Silne Siedlce” znalazły się:
- Strefa ruchu i energii: zumba, nordic walking (mile widziany własny sprzęt!), trening cardio i inne formy aktywności.
- Konsultacje ze specjalistami oraz bezpłatne badania profilaktyczne (m.in. pomiary krwi).
- Panel „5 minut dla eksperta”.
- Pokazy pierwszej pomocy, liczne atrakcje dla całych rodzin oraz niespodzianki.
Organizatorami były:
- Stowarzyszenie „#MySiedlczanki”
- Stowarzyszenie „Zgoda i Rozwój”
Partnerami i współorganizatorami były:
- SPZOZ w Siedlcach,
- Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.,
- RM Meditrans SPRiS w Siedlcach,
- Uniwersytet w Siedlcach,
- PSSE Siedlce,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach,
- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Regionalny w Siedlcach,
- Agencja Rozwoju Miasta Siedlce,
- Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego – Scena Teatralna Miasta Siedlce,
- Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.
Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Tomasza Hapunowicza.