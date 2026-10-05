Za nami II Piknik Edukacyjno-Zdrowotny „Zdrowe Serce – Silne Siedlce”. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-10-05 9:23

II Piknik Edukacyjno-Zdrowotny „Zdrowe Serce – Silne Siedlce” odbył się w niedzielę 4 października na Placu gen. Sikorskiego w centrum miasta. Organizatorzy ze Stowarzyszeń My Siedlczanki oraz Zgoda i Rozwój przygotowali możliwość skorzystania z bezpłatnych badań, porad dietetyka i konsultacji z lekarzami. Odbyły się także: aerobik kardiologiczny, zumba i nauka nordic walking z Nowi Siedlce. Celem wydarzenia było podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie profilaktyki chorób serca.

W programie Pikniku „Zdrowe Serce – Silne Siedlce” znalazły się:

  • Strefa ruchu i energii: zumba, nordic walking (mile widziany własny sprzęt!), trening cardio i inne formy aktywności.
  • Konsultacje ze specjalistami oraz bezpłatne badania profilaktyczne (m.in. pomiary krwi).
  • Panel „5 minut dla eksperta”.
  • Pokazy pierwszej pomocy, liczne atrakcje dla całych rodzin oraz niespodzianki.

Organizatorami były:

  • Stowarzyszenie „#MySiedlczanki”
  • Stowarzyszenie „Zgoda i Rozwój”

Pluszowy miś na tle serca z balonów podczas pikniku w Siedlcach. Relację z wydarzenia znajdziesz w Eska Siedlce.
Galeria zdjęć 50

Partnerami i współorganizatorami były:

  • SPZOZ w Siedlcach,
  • Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.,
  • RM Meditrans SPRiS w Siedlcach,
  • Uniwersytet w Siedlcach,
  • PSSE Siedlce,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach,
  • Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Regionalny w Siedlcach,
  • Agencja Rozwoju Miasta Siedlce,
  • Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego – Scena Teatralna Miasta Siedlce,
  • Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Tomasza Hapunowicza.

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Siedlce
darmowe badania
nordic walking