Zarzuty dla prezesa spółki komunalnej w Mordach. Miał przedwcześnie dopuścić do użytku wodociąg, chociaż woda była skażona bakteriami

– W dniu 20 października 2026 roku Wojciechowi B., prezesowi Gminnej Spółki Komunalnej w Mordach, przedstawiono zarzut, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczył uprawnienia i nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, że uruchomił wodociąg w Czepielinie, który zaopatrywał mieszkańców gminy Mordy i częściowo gminy Platerów, bez wcześniejszego upewnienia się, czy ta woda nadaje się do spożycia. Tymczasem ten wodociąg nadal był skażony bakteriami, co naraziło mieszkańców na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. – poinformował radio ESKA Adrian Wysokiński, zastępca prokuratora rejonowego w Siedlcach.

Zarówno przestępstwo z art. 231 KK, czyli niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, jak i przestępstwo z art. 160 KK, czyli narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zagrożone są karą od miesiąca do trzech lat pozbawienia wolności.

Do skażeń wody w gminie Mordy w ciągu ostatnich kilku lat dochodziło kilkakrotnie. Była zanieczyszczona enterokokami i bakteriami coli. Wciąż nie wiadomo, co powodowało poprzednie skażenia. Obecnie woda jest pod stałym nadzorem odpowiedzialnych za to służb. Kontrole wykazują, że nadaje się już do picia.