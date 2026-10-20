Okoliczności sprawy

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach postępowanie przygotowawcze, dotyczące podawania nieprawdy w składanych deklaracjach na podatek dochodowy przez osoby fizyczne oraz prawne w latach 2016–2024, przy użyciu poświadczających nieprawdę dokumentów. Pierwszych podejrzanych w tej sprawie zatrzymano w dniach 29-30 września 2025 r. w Łodzi, Warszawie, Lublinie, Katowicach oraz Białymstoku. Później, co kilka miesięcy zarzuty przedstawiano kolejnym osobom.

– Z ustaleń śledztwa wynika, że w przestępczym procederze uczestniczył ówczesny proboszcz jednej z parafii położonej w gminie Mińsk Mazowiecki. Duchowny, wystawiając stosowne dokumenty, miał potwierdzać otrzymywanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Po potrąceniu określonej kwoty wpłacone środki trafiały w gotówce z powrotem do darczyńców. – wyjaśnia Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Jak dodaje, w ostatnim czasie zatrzymano kolejne osoby podejrzane o udział w nielegalnym procederze: – W dniu 15 października 2026 roku funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi – na polecenie tutejszej Prokuratury – na terenie województwa mazowieckiego zatrzymali kolejne cztery osoby. Zatrzymani to kadra menedżerska w sektorze bankowym i produkcyjnym.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Osoby te zostały już doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, gdzie przedstawiono im zarzuty.

– Usłyszały one zarzuty oszustwa, jak również zarzuty narażenia na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych poprzez podanie nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych. Trzech podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzuconych im czynów i złożyło wyjaśnienia. Jeden z podejrzanych nie ustosunkował się do przedstawionych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. – informuje prok. Bartłomiej Świderski.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 360 tys. zł.

– W celu zabezpieczenia wykonania kar grzywny i innych dolegliwości finansowych, które mogą być w przyszłości orzeczone wobec podejrzanych, zabezpieczono od nich mienie w postaci sztabek złota, złotych monet z certyfikatem, zegarki oraz gotówkę w łącznej kwocie 800 tys. zł. – dodaje Prokurator.

To już czwarta realizacja procesowa w tym postępowaniu przygotowawczym. Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że łączna kwota fikcyjnych darowizn wyniosła już prawie 28 milionów złotych, z czego prokuratura zabezpieczyła dotychczas mienie o wartości ponad 12 milionów złotych. Łącznie aż 110 osób usłyszało już ponad 240 zarzutów. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach informuje, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Wciąż planowane są kolejne zatrzymania.