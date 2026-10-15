Prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie nożownika, który zaatakował wójt gminy Stara Kornica

Siedlecka prokuratura chce umorzenia śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa Wójt Gminy Stara Kornica, biegli uznali, że napastnik był niepoczytalny.

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach skierowała do Sądu Okręgowego w Siedlcach wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających wobec Krzysztofa A., któremu zarzucono usiłowanie zabójstwa wójt gminy Starej Kornicy. W trakcie postępowania przygotowawczego Krzysztof A. z uwagi na uzasadnione wątpliwości, co do jego poczytalności w trakcie czynu, został poddany badaniom przez biegłych psychiatrów i psychologa. Z przedmiotowej opinii wynika, że w trakcie popełnienia zarzucanego mu czynu miał wyłączoną świadomość jego bezprawności, a więc w skrócie był niepoczytalny w chwili popełnienia tego czynu i ta niepoczytalność miała związek ze stwierdzoną u niego chorobą psychiczną. Tym samym nie ponosi on w świetle przepisów kodeksu postępowania karnego odpowiedzialności karnej - mówi Bartłomiej Świderski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.