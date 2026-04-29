Zaatakowana przez nożownika wójt gminy Stara Kornica przebywa w szpitalu. Nowe informacje!

Magdalena Szewczuk
2026-04-29 21:39

Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę ( 29 kwietnia) tuż przed godziną 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy w powiecie łosickim. 42-letni napastnik zaatakował wójt Beatę Jerzman. Kobieta trafiła do szpitala w Siedlcach.

Autor: Redakcja/ Canva.com

- 42-letni mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem wójt gminy Stara Kornica. Kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala helikopterem lotniczego Pogotowia Ratunkowego – informuje Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Jak udało się nam ustalić nieoficjalnie nożownik zranił wójt w okolicę klatki piersiowej i szyi, został obezwładniony przez pracowników urzędu, a następnie przekazany policji.

Wójt trafiła do szpitala w Siedlcach

- W godzinach popołudniowych, do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, trafiła pacjentka z obrażeniami ciała, która została przetransportowana przez Zespół Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pacjentka podlegała wstępnemu zaopatrzeniu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, wstępnej diagnostyce i konsultacjom wielospecjalistycznych. W chwili obecnej trwa dalsze leczenie, w tym leczenie i zaopatrzenie obrażeń, które ma pacjentka. W tym momencie życiu pacjentki nic nie zagraża. Pacjentka będzie wymagała na pewno pozostania w szpitalu i dalszego leczenia oraz obserwacji – poinformował Radio Eska Mariusz Mioduski, dyrektor do spraw medycznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.

Wiadomo, że w chwili ataku 42-letni napastnik był trzeźwy. Został zatrzymany przez policję. 

nożownik
Siedlce
szpital
gmina Stara Kornica