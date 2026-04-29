Stara Kornica: 42-latek zaatakował wójt Beatę Jerzman. Na miejsce wezwano helikopter LPR!

Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę ( 29 kwietnia) tuż przed godziną 16.00 w budynku Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

- 42-letni mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem wójt gminy Stara Kornica. Kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – informuje Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Jak udało się nam ustalić nieoficjalnie, nożownik zranił wójt w okolicę nerek, klatki piersiowej i szyi, został obezwładniony przez pracowników urzędu, a następnie przekazany policji.

Na miejscu trwają czynności służb. Policja potwierdziła, że 42-latek w chwili ataku był trzeźwy.