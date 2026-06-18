CBA rozbiło korupcyjny układ w spółce kolejowej PESA Mińsk Mazowiecki

We wtorek 16 czerwca 2026 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie, na polecenie prokuratora z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, zatrzymali siedem osób. Wśród zatrzymanych są trzej pracownicy spółki oraz czterej przedsiębiorcy, realizujący zamówienia dla PESA, w tym były żołnierz. W miejscach zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację i sprzęt elektroniczny. Czynności realizowano również w siedzibie spółki PESA Mińsk Mazowiecki.

Korupcyjny układ przy zamówieniach na tabor kolejowy

W ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie ujawnili korupcyjny układ pomiędzy pracownikami PESA Mińsk Mazowiecki a przedsiębiorcami, świadczącymi usługi na rzecz spółki z zakresu napraw i modernizacji taboru kolejowego. Z ustaleń śledztwa wynika, że przestępczy proceder miał miejsce w okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2024 r. Polegał na przyjmowaniu korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce w zamian za przekazywanie poufnych informacji przedsiębiorcom na temat planowanych postępowań przetargowych oraz na bezpośrednim wpływaniu na ich przebieg. Szacuje się, że sprawa może dotyczyć ponad 1150 zamówień publicznych, których łączna wartość przekracza 28,5 mln zł.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 296a § 1 i 2 k.k. związane z korupcją gospodarczą.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu kontaktowania z określonymi osobami.

Śledztwo ma charakter rozwojowy

Cześć z zatrzymanych przyznała się do zarzucanych czynów, a sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne czynności procesowe.

Apel CBA

CBA przypomina o możliwości zastosowania klauzuli niekaralności. Aby uniknąć kary w przypadku łapownictwa menedżerskiego, osoba, która udzieliła lub obiecała udzielić korzyści majątkowej lub osobistej (art. 296a § 5 k.k.), musi zawiadomić o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnić wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten się o nich dowiedział.

Każda osoba, która posiada informacje na temat przestępczego procederu, może zgłaszać się do Delegatury CBA w Warszawie, ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa tel. 22 437 24 00.

Źródło: Zespół Prasowy CBA, gov.pl