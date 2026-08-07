Dwa wypadki w powiecie siedleckim. Trzy osoby ranne!

W piątek ( 7 sierpnia) doszło do dwóch wypadków na terenie powiatu siedleckiego.

W miejscowości Pruszyn-Pieńki, na trasie Siedlce – Mordy, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia dwie osoby z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. Kierujący pojazdami byli trzeźwi.

W Wiśniewie, na trasie Siedlce – Łuków również doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia, jedna osoba z obrażeniami ciała została przewiezione do szpitala. Kierujący samochodami byli trzeźwi. W czasie prowadzenia działań przez służby ratownicze trasa była zablokowana.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie weekendowych wyjazdów.