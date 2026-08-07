Łosice: Zakaz kąpieli w zalewie, stwierdzono obecność groźnej dla zdrowia bakterii

Od piątku (7 sierpnia) obowiązuje zakaz kąpieli w Zalewie Łosickim.
W wyniku badań jakości wody stwierdzono obecność bakterii enterokoków (paciorkowców kałowych), przez co woda jest nieprzydatna do kąpieli. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej przypadkowe połknięcie może spowodować:
- zatrucie pokarmowe,
- zakażenia dróg moczowych,
- inne dolegliwości związane z układem pokarmowym i skórą.
Zakaz obowiązuje do czasu przeprowadzenia kolejnych badań wody i uzyskania pozytywnej oceny jej jakości.
Mieszkańcy mogą natomiast korzystać z basenu, gdzie woda jest na bieżąco kontrolowana i bezpieczna dla użytkowników.