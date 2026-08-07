Łosice: Zakaz kąpieli w zalewie, stwierdzono obecność groźnej dla zdrowia bakterii

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-07 12:56

W ostatnich dniach mieszkańcy regionu szukali ochłody w wodzie m.in. w Zalewie Łosickim, niestety w najbliższym czasie będzie tam obowiązywał zakaz kąpieli.

Zalew w Łosicach
Autor: Łosicki Dom Kultury/ Facebook

Od piątku (7 sierpnia) obowiązuje zakaz kąpieli w Zalewie Łosickim.

W wyniku badań jakości wody stwierdzono obecność bakterii enterokoków (paciorkowców kałowych), przez co woda jest nieprzydatna do kąpieli. Kąpiel w zanieczyszczonej wodzie lub jej przypadkowe połknięcie może spowodować:

  • zatrucie pokarmowe,
  • zakażenia dróg moczowych,
  • inne dolegliwości związane z układem pokarmowym i skórą.

Zakaz obowiązuje do czasu przeprowadzenia kolejnych badań wody i uzyskania pozytywnej oceny jej jakości.

Mieszkańcy mogą natomiast korzystać z basenu, gdzie woda jest na bieżąco kontrolowana i bezpieczna dla użytkowników.

Zakaz kąpieli w Zalewie Łosickim
Autor: ŁDK/ Facebook
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