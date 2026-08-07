Powiat łosicki: Podczas spaceru po lesie znalazła granat moździerzowy!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-07 12:20

Spacer po lesie, grzybobranie czy prace polowe mogą zakończyć się niespodziewanym odkryciem. Na terenie powiatu łosickiego znaleziono niewybuch pochodzący najprawdopodobniej z okresu działań wojennych.

Zardzewiały granat moździerzowy leży pod pniem drzewa w lesie. O znalezisku w powiecie łosickim informuje Eska Siedlce.
Autor: KPP Łosice/ Materiały prasowe

Kobieta spacerująca po kompleksie leśnym zauważyła pod drzewem metalowy przedmiot przypominający pocisk moździerzowy. Zachowała się właściwie,  nie dotykała znaleziska, oddaliła się na bezpieczną odległość i powiadomiła służby.

- Na miejsce skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli teren. Wezwany przedstawiciel Starostwa Powiatowego potwierdził, że znaleziony przedmiot to granat moździerzowy pozbawiony zapalnika, jednak zawierający materiał wybuchowy. O znalezisku poinformowano patrol saperski, który przejął niewybuch do neutralizacji – informuje łosicka policja.

Jeżeli znajdziesz przedmiot przypominający niewybuch:

  • nie dotykaj go i nie przenoś,
  • nie próbuj go rozbrajać ani oczyszczać,
  • oddal się na bezpieczną odległość,
  • zapamiętaj lub oznacz miejsce w bezpieczny sposób, nie zbliżając się do znaleziska,
  • natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112 i przekaż dokładną lokalizację.
Przeczytaj także:
Powiat łosicki: Noga 5-latki dostała się do maszyny, dziecko zabrał do szpitala…
niewybuch
powiat łosicki
las