Powiat łosicki: Podczas spaceru po lesie znalazła granat moździerzowy!

Kobieta spacerująca po kompleksie leśnym zauważyła pod drzewem metalowy przedmiot przypominający pocisk moździerzowy. Zachowała się właściwie, nie dotykała znaleziska, oddaliła się na bezpieczną odległość i powiadomiła służby.

- Na miejsce skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli teren. Wezwany przedstawiciel Starostwa Powiatowego potwierdził, że znaleziony przedmiot to granat moździerzowy pozbawiony zapalnika, jednak zawierający materiał wybuchowy. O znalezisku poinformowano patrol saperski, który przejął niewybuch do neutralizacji – informuje łosicka policja.

Jeżeli znajdziesz przedmiot przypominający niewybuch: