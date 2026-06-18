Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w murach Uniwersytetu w Siedlcach!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-18 15:14

W czwartek 18 czerwca do Siedlec przyjechali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy obecnie prowadzą czynności na siedleckiej uczelni. Chodzi o aferę związaną z zawieszonym ostatnio w obowiązkach rektora UwS prof. Mirosławem Minkiną, któremu pracownicy naukowi uczelni zarzucali m.in. mobbing i korupcję. Rzecznik prasowy Uniwersytetu w Siedlcach informuje o współpracy z funkcjonariuszami CBA, którym przekazywana jest wymagana dokumentacja.

Mirosław Minkina, zawieszony rektor Uniwersytetu w Siedlcach, w okularach i garniturze, siedzi przy stole z mikrofonami i butelkami wody, podczas konferencji prasowej. W tle widoczny jest baner z logo Uniwersytetu. O aferze z rektorem przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Monika Półbratek

– Uniwersytet w Siedlcach współpracuje z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy prowadzą czynności na terenie uczelni. Udostępniona została dokumentacja i informacje niezbędne do sprawnego prowadzenia czynności. Ze względu na dobro postępowania Uniwersytet na tym etapie powstrzymuje się od komentowania ich szczegółowego zakresu. Jednocześnie podkreślamy, że prowadzone czynności w żaden sposób nie wpływają na funkcjonowanie uczelni, a działalność dydaktyczna, naukowa i administracyjna Uniwersytetu odbywają się bez zakłóceń. – poinformowała radio ESKA Beata Gałek, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Siedlcach.

Obecnie funkcję p.o. rektora UwS pełni dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni. Prof. Mirosław Minkina został zawieszony w funkcji rektora 19 maja przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcina Kulaska. W czwartek 11 czerwca Uczelniane Kolegium Elektorów UwS zadecydowało o odwołaniu prof. Minkiny z funkcji rektora Uniwersytetu w Siedlcach. Miało to związek z ogólnopolską aferą, która wybuchła wiosną 2025 roku. Pracownicy naukowi uczelni zarzucali wówczas Minkinie mobbing, składanie propozycji korupcyjnych oraz wysyłanie do podwładnych wulgarnych wiadomości z podtekstem seksualnym. 

Przeczytaj także:
CBA rozbiło korupcyjny układ w spółce kolejowej PESA Mińsk Mazowiecki
Rektor Uniwersytetu w Siedlcach Mirosław Minkina zawieszony w obowiązkach!
Profesor Mirosław Minkina odwołany z funkcji rektora! Taką decyzję podjęło Ucze…
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Siedlce
rektor Mirosław Minkina
CBA
Uniwersytet w Siedlcach