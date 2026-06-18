Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w murach Uniwersytetu w Siedlcach!

– Uniwersytet w Siedlcach współpracuje z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy prowadzą czynności na terenie uczelni. Udostępniona została dokumentacja i informacje niezbędne do sprawnego prowadzenia czynności. Ze względu na dobro postępowania Uniwersytet na tym etapie powstrzymuje się od komentowania ich szczegółowego zakresu. Jednocześnie podkreślamy, że prowadzone czynności w żaden sposób nie wpływają na funkcjonowanie uczelni, a działalność dydaktyczna, naukowa i administracyjna Uniwersytetu odbywają się bez zakłóceń. – poinformowała radio ESKA Beata Gałek, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Siedlcach.