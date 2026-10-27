Była dawka rzetelnej wiedzy i występy artystyczne. Za nami Dzień Seniora ZUS w Siedlcach

Tegoroczny Dzień Seniora przebiegał w sympatycznej atmosferze. Pracownicy Oddziału ZUS w Siedlcach przygotowali dla uczestników cykl spotkań, których tematyka łączyła edukację zdrowotną, cyfrową oraz artystyczną ekspresję. Wydarzenie odbyło się w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Siedlcach.

– Dzień Seniora w ZUS to już tradycja. Od wielu lat przygotowujemy wydarzenia, ale tegoroczny program siedleckiego Oddziału ZUS to coś naprawdę wyjątkowego. Chcemy pokazać, że ZUS to nie tylko formalności i dokumenty, ale przede wszystkim miejsce przyjazne i otwarte na drugiego człowieka – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Organizatorzy nie zapomnieli o edukacji i bezpieczeństwie, przygotowali kilka prelekcji:

Świadomy konsument na pokazach i prezentacjach – jak nie dać się zmanipulować? – Marta Ławniczak-Kowalczyk, Miejski Rzecznik Praw Konsumenta;

Miejski Rzecznik Praw Konsumenta; Zagrożenia finansowe, dezinformacja oraz cyberbezpieczeństwo – Mikołaj Sokołowski, Biuro Rzecznika Finansowego;

Biuro Rzecznika Finansowego; Od oburzenia do udostępnienia – jak emocje napędzają dezinformację? – Beata Gałek, Rzecznik prasowy Uniwersytetu w Siedlcach;

Rzecznik prasowy Uniwersytetu w Siedlcach; Zdrowy senior – małe kroki do długiego i bezpiecznego życia – Anna Orłowska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach; W natłoku informacji - prawda czy pułapka? Sprawdź zanim uwierzysz – asp. Małgorzata Mazurek-Pawlik, Komenda Miejska Policji w Siedlcach.

Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać wystawę prac malarskich Barbary Głuchowskiej, skorzystać ze stanowisk eksperckich i wziąć udział konkursie z nagrodami. Ponadto siedlecki SPZOZ przygotował stoisko diagnostyczno-profilaktyczne, przy którym seniorzy mogli wykonać bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego i poziomu glukozy we krwi. Na zakończenie organizatorzy zaprosili zebranych na występ artystyczny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Siedlcach. Dla uczestników przygotowano też poczęstunek i kawę.

Źródło: inf. pras. ZUS