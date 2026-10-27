Za nami oficjalne otwarcie pierwszego publicznego Żłobka Gminnego w Wiśniewie. Zobacz zdjęcia!

– To jest pierwszy żłobek w gminie Wiśniew. Byliśmy jako gmina taką białą plamą. Gdy tylko rozpoczęłam kadencję, utworzyliśmy w dwóch placówkach dziennego opiekuna, taką formę dla opieki nad dziećmi do lat trzech. Chętni byli, odzew był natychmiastowy. Dziesięcioro dzieci korzystało przez rok z tej formy. I doszliśmy do wniosku, że trzeba szybko korzystać ze środków w Krajowym Planie Odbudowy, które umożliwiły sfinansowanie po części tej inwestycji. Podjęłam decyzję o budowie nowej placówki. – poinformowała nas Barbara Rybaczewska, wójt gminy Wiśniew.

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Całkowita wartość tej inwestycji to 6 mln 200 tys. zł. W tym 2 mln 200 tys. zł pokryła dotacja z Krajowego Planu Odbudowy, z budżetu państwa. Pozostała kwota 3 mln 800 tys. zł to środki własne z budżetu gminy Wiśniew. Funkcję dyrektora Żłobka Gminnego w Wiśniewie pełni Aneta Danilczuk. Obecnie z opieki w placówce może korzystać ok. 30 maluchów do lat trzech.

– Trudno było przewidzieć liczbę dzieci chętnych, ale dzisiaj mam satysfakcję, bo to był strzał w dziesiątkę. Zapotrzebowałam na trzydzieści dwoje dzieci. Dwadzieścia dziewięć jest zapisanych od września. Trójka czeka do ukończenia wieku i od stycznia będzie pełen komplet. – mówi z satysfakcją wójt Barbara Rybaczewska.

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Placówka dysponuje trzema przestronnymi salami, jest nowoczesna i dobrze wyposażona. Posiada własną kuchnię. Jak wyglądają sale, można zobaczyć w naszej galerii zdjęć. Odbywają się tam rozmaite zajęcia i warsztaty – sensoryczne, logarytmiczne czy kulinarne.

Podczas uroczystego otwarcia Żłobka Gminnego w Wiśniewie, uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć występ małych podopiecznych placówki, przebranych za urocze małpki, a także pokaz taneczny w wykonaniu dzieci z klasy pierwszej z Zespołu Oświatowego w Wiśniewie. Wystąpił również Zespół Ludowy „Wiśniewiacy”.